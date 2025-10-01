Corinthians encara o Internacional para tentar se recuperar

O Corinthians enfrenta o Internacional nesta quarta-feira (1º), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o reencontro do Timão com Ramón Díaz, técnico que comandou a equipe na conquista do Campeonato Paulista deste ano, agora à frente do Colorado.





No Corinthians, o técnico Dorival Júnior enfrenta desafios para montar a equipe, que está na 13ª colocação, com 29 pontos, e tenta se recuperar de duas derrotas consecutivas, a última delas sofrida em casa, diante do Flamengo, de virada. O treinador terá que lidar com ausências importantes, como do zagueiro André Ramalho, com um estiramento muscular na coxa direita, os meio-campistas Rodrigo Garro, com lesão na panturrilha, e André Carrillo, com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, e dos atacantes Memphis Depay, com edema na coxa direita, e Yuri Alberto, suspenso.

"Para esse momento é muito difícil de contextualizar (as lesões), justamente porque são vários jogadores na mesma situação nos tirando possibilidades de melhorarmos a equipe ao longo das partidas. A gente lamenta isso, mas é um fato que em todos os anos tem acontecido com todas as equipes do futebol brasileiro. O Corinthians não está sendo diferente", lamentou Dorival.





O time gaúcho também vive momento delicado, já que é o 15º colocado, com 28 pontos, e não vence há três partidas, acumulando duas derrotas e um empate. A fase negativa levou à demissão do técnico Roger Machado, e Ramón Díaz estreou na última rodada com empate por 1 a 1 contra o Juventude.

Para o confronto com o Corinthians, o Internacional terá três retornos importantes na defesa. Os laterais Aguirre e Bernabei e o zagueiro Juninho, que cumpriram suspensão na rodada anterior, estão de volta. Por outro lado, o goleiro Rochet segue como desfalque devido a uma lesão no pé esquerdo, assim como os volantes Thiago Maia, ainda em recuperação de lombalgia, e Richard, com incômodo no quadril esquerdo.





O confronto é visto como fundamental para ambos, que estão próximos da zona de rebaixamento e querem olhar para a parte de cima da tabela na reta final do Campeonato Brasileiro. O Timão, que chegou a sonhar com vaga na Libertadores, por exemplo, já viu a distância para o G6, aberto pelo Bahia, chegar a 11 pontos.

Ficha Técnica





Internacional

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho (Mercado) e Bernabei; Luis Otávio e Bruno Henrique; Romero, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Ramón Díaz



Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Maycon e Breno Bidon; Vitinho (Romero ou Talles Magno) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Estádio: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Horário: 19h30

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

