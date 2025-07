Corinthians encara o líder Cruzeiro em casa para se reabilitar após derrota para o São Paulo

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h30, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca momentos opostos das equipes na tabela: enquanto o Timão tenta se estabilizar, ocupando o 10º lugar com 19 pontos, a Raposa lidera a competição com 33.





O técnico Dorival Júnior não poderá contar com Raniele, que está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no clássico diante do São Paulo, na derrota por 2 a 0, ao cometer falta dura poucos minutos após entrar no segundo tempo. Com isso, Breno Bidon será mantido na equipe. Por outro lado, Matheuzinho volta de suspensão e deve reassumir a lateral direita.

“Estou desenvolvendo meu melhor no Corinthians, buscando correções. Temos que encontrar caminho que nos dê sustentação e segurança maior. Temos de conviver e trabalhar para que a recuperação aconteça”, disse Dorival após a derrota para o São Paulo.





Do lado celeste, o reencontro entre Cássio e o Corinthians promete ser um dos pontos altos da partida. Ídolo da torcida alvinegra, o goleiro volta à Neo Química Arena pela primeira vez desde sua saída e retorna à meta do Cruzeiro após cumprir suspensão. Já o lateral-direito Fagner, emprestado pelo Timão, está fora por cláusula contratual, e William deve assumir a posição. No meio, a presença de Lucas Silva ainda é incerta. Caso não tenha condições, Walace pode ser titular.

Santos tenta reação

Também nesta quarta-feira, às 21h30, o Santos recebe o Internacional na Vila Belmiro. O Peixe, que vem de derrota por 3 a 0 para o Mirassol, ocupa a 17ª posição com 14 pontos e segue pressionado para deixar a zona de rebaixamento.

Uma provável escalação do Santos para a partida tem Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt (Willian Arão), Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Neymar e Guilherme.





O Inter, por sua vez, venceu o Ceará por 1 a 0 na última rodada e soma agora 17 pontos, figurando na 12ª colocação. A vitória fora de casa pode consolidar a reação colorada no campeonato, já que o time gaúcho chegou a frequentar a zona da degola após a volta da pausa da Copa do Mundo de Clubes.

FICHA TÉCNICA





Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Breno Bidon, José Martinez, Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno (Romero) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior





Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace) e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim





Árbitro: Alex Gomes Stéfano (RJ)

Estádio: Neo Química Arena, São Paulo (SP)





Horário: 19h30





Onde assistir: Record (TV), CazéTV (Youtube), Premiere (pay-per-view)









