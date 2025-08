Corinthians enfrenta o Fortaleza com elenco recheado de reservas na Neo Química Arena

De olho no clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, o Corinthians deve poupar praticamente todos os titulares na partida contra o Fortaleza, domingo (3), às 16h, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A única exceção deve ser o goleiro Hugo Souza.





O técnico Dorival Júnior deixou claro que a decisão é estratégica e tem como objetivo preservar o elenco para o jogo de volta das oitavas de final do torneio mata-mata, no meio da próxima semana. “Vamos pensar com calma para entender qual será a melhor atitude, tanto para o jogo do fim de semana quanto para o da Copa do Brasil. Precisamos chegar fortes nas duas partidas”, afirmou o treinador após a vitória por 1 a 0 diante do rival. A volta será quarta (6), às 21h30, no Allianz Parque.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Dorival explicou que os atletas não apresentam problemas físicos, mas que o intervalo curto entre as partidas pode comprometer o rendimento. Com a mudança no planejamento, até os jovens Kayke e Dieguinho, formados nas categorias de base, podem surgir entre os titulares neste domingo.





O Fortaleza, por sua vez, chega pressionado. O time comandado por Renato Paiva ocupa a 18ª colocação, com 14 pontos, e chega após derrota para o Grêmio por 2 a 1 na última terça (29) em jogo atrasado. O goleiro Magrão, criticado pelas atuações recentes, pode perder a vaga para Vinicius Silvestre.

Publicidade





“Sabemos que é possível sair dessa zona e buscar uma posição confortável na tabela. Não queremos mais passar por isso”, afirmou o volante Lucas Sasha, líder do elenco.





Palmeiras em campo

Publicidade





Vitória e Palmeiras se enfrentam também neste domingo, às 19h30, no Barradão, em um duelo de realidades diferentes. O time paulista, terceiro colocado com 32 pontos, busca se aproximar ainda mais do líder Flamengo, que tem 36. Já a equipe baiana, comandada por Fábio Carille, soma 17 pontos, está em 15º, e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Publicidade





Com foco no jogo decisivo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira pode poupar alguns titulares. O zagueiro Bruno Fuchs, com edema muscular, é desfalque certo, assim como Murilo e Felipe Anderson. A tendência é que o Palmeiras entre em campo com uma formação mista. Uma provável escalação do time alviverde tem Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Raphael Veiga; Facundo Torres, Luighi (Allan) e Flaco López.









Publicidade

Ficha técnica





Publicidade

Corinthians

Hugo Souza; Léo Maná, Félix Torres, Cacá e Angileri; Ryan, Charles, Breno Bidon e Kayke (Dieguinho); Romero e Talles Magno. Técnico: Dorival Júnior

Publicidade





Fortaleza

Vinicius Silvestre (Magrão); Tinga (Mancuso), Kuscevic, Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino (Lucca Prior); Marinho (Herrera), Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva





Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Estádio: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Horário: 16h

Onde assistir: (Globo), Premiere (pay-per-view)





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: