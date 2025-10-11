Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
mais perto do hexa

Corinthians goleia Boca Juniors e vai à semi da Libertadores Feminina

Redação Bonde com Agência Brasil
11 out 2025 às 19:41

Compartilhar notícia

Foto: Agência Brasil / Reprodução X / Conmebol Libertadores Femenina
Publicidade
Publicidade

Atual pentacampeão, o time feminino de futebol do Corinthians ficou mais perto de alcançar o hexa na tarde deste sábado (11). As Brabas avançaram às semifinais com goleada de 4 a 0 sobre o Boca Juniors no Estádio Francisco Urbano, na Argentina. O show do Timão teve hat-trick (três gols) da camisa 10 Gabi Zanotti, de 40 anos, artilheira da competição, com total de seis gols. A atacante Jhonson entrou no segundo tempo e em nove minutos em campo balançou a rede e completou o placar.


As adversárias das Brabas serão definidas no jogo de logo mais, às 20h (horário de Brasília), no duelo entre Ferroviária (Guerreiras Grenás) e a equipe equatoriana Dragonas Independiente del Valle. O terceiro time brasileiro nas quartas de final é o São Paulo que enfrenta o colombiano Deportivo Cali, às 20h de domingo (12), no Estádio Florêncio Sola, também na Argentina.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


O jogo mal começou e a árbitra anotou pênalti: Bia Zanotti tentou dar um chapéu e a bola tocou no braço da zagueira Baccaro. A penalidade foi confirmada pelo VAR, e a própria Bia cobrou, aos seis minutos, abrindo o placar para as Brabas. Seis minutos depois, Zanotti balançou a rede de novo, aproveitando o escanteio marcado por Andressa Alves. Abaladas, as argentinas não conseguiam cruzar o meio campo.


Publicidade

Já as brasileiras seguiram pressionando e conseguiram ampliar a vantagem para 3 a 0, novamente com ela, Bia Zanotti, desta vez de cabeça, após bela cobrança de falta de Duda Sampaio aos 40 minutos.

Na volta do intervalo, as Brabas mantiveram o ritmo intenso. Aos 16 minutos, Ariel Godoi finalizou com perigo, mas a goleira Oliveiros, do Boca, defendeu. 

Cadastre-se em nossa newsletter


A noite era mesmo do Corinthians: nove minutos após entrar em campo no lugar da camisa 10 Zanotti,  Jhonson completou a goleada de 4 a 0, após assistência de Letícia Monteiro aos 22 minutos. A partir daí, As Brabas administraram a vantagem, Do lado adversário, Kishi Núñez tentou o gol de honra em bolas chutadas de fora da área, mas finalizou todas para fora do gol.

Esporte futebol futebol feminino Corinthians jogo do corinthians Boca Juniors Copa Libertadores da América Jogos da Libertadores
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas