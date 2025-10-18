Corinthians recebe o Atlético-MG neste sábado na Neo Química Arena

O Corinthians recebe o Atlético-MG neste sábado (18), às 18h30, na Neo Química Arena, em partida decisiva para evitar a entrada em uma crise. O time perdeu para o Santos por 3 a 1 na quarta-feira (15), na Vila Belmiro, e, mais do que o resultado, a atuação gerou repercussão negativa.





Com o revés, o Timão caiu uma posição e agora ocupa o 13º lugar, com 33 pontos. Além disso, viu o Vitória vencer o Bahia e reduzir para cinco pontos a distância para a zona de rebaixamento. O confronto deste sábado é direto contra a parte de baixo da tabela, já que o Galo está logo atrás do Corinthians, em 14º, com os mesmos 33 pontos, mas um jogo a menos. Assim, a vitória se torna fundamental para o alvinegro paulista.





O Atlético-MG chega para o duelo após empatar em casa por 1 a 1 com o rival Cruzeiro.

O Corinthians não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Santos. Outros dois desfalques certos são Charles e Vitinho, ambos lesionados. Dorival Júnior ainda tem dúvidas sobre André Ramalho e André Carrillo. O peruano, inclusive, está fora há dois meses e pode retornar à lista de relacionados.





A tendência é que Dorival volte a ter como titulares o trio que foi protagonista no título paulista diante do Palmeiras, no início do ano: Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto.

“O Garro vem de um tempo parado e, de comum acordo com o departamento médico e de fisiologia, foi definido que ele estaria disponível por até 30 minutos (contra o Santos). A mesma situação se aplica ao Memphis. Decidiu-se que, por conta da data Fifa, ambos jogariam de 25 a 30 minutos. Precisamos pensar na sequência dos jogos, para que eles tenham uma carga adequada, evitando lesões e garantindo uma recuperação adequada”, disse Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival, garantindo que a partir de agora o argentino e o holandês reassumem a titularidade.





O Atlético-MG, por sua vez, segue com o departamento médico cheio. Estão fora o zagueiro Lyanco, os volantes Alexsander e Patrick, e os atacantes Júnior Santos, Cuello e Caio Maia.

FICHA TÉCNICA





Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, João Pedro e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior





Atlético-MG

Éverson; Vitor Hugo, Júnior Alonso e Iván Román (Ruan Tressoldi); Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana; Bernard, Rony e Dudu (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli





Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Estádio: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Horário: 18h30

Onde assistir: Prime Video (streaming)