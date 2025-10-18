Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Após derrota para o Santos

Corinthians recebe o Atlético-MG neste sábado na Neo Química Arena

Matheus Camargo - Redação Folha
18 out 2025 às 11:59

Compartilhar notícia

Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Publicidade
Publicidade

O Corinthians recebe o Atlético-MG neste sábado (18), às 18h30, na Neo Química Arena, em partida decisiva para evitar a entrada em uma crise. O time perdeu para o Santos por 3 a 1 na quarta-feira (15), na Vila Belmiro, e, mais do que o resultado, a atuação gerou repercussão negativa.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

Com o revés, o Timão caiu uma posição e agora ocupa o 13º lugar, com 33 pontos. Além disso, viu o Vitória vencer o Bahia e reduzir para cinco pontos a distância para a zona de rebaixamento. O confronto deste sábado é direto contra a parte de baixo da tabela, já que o Galo está logo atrás do Corinthians, em 14º, com os mesmos 33 pontos, mas um jogo a menos. Assim, a vitória se torna fundamental para o alvinegro paulista.


O Atlético-MG chega para o duelo após empatar em casa por 1 a 1 com o rival Cruzeiro.

Publicidade


O Corinthians não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Santos. Outros dois desfalques certos são Charles e Vitinho, ambos lesionados. Dorival Júnior ainda tem dúvidas sobre André Ramalho e André Carrillo. O peruano, inclusive, está fora há dois meses e pode retornar à lista de relacionados.


A tendência é que Dorival volte a ter como titulares o trio que foi protagonista no título paulista diante do Palmeiras, no início do ano: Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Publicidade


“O Garro vem de um tempo parado e, de comum acordo com o departamento médico e de fisiologia, foi definido que ele estaria disponível por até 30 minutos (contra o Santos). A mesma situação se aplica ao Memphis. Decidiu-se que, por conta da data Fifa, ambos jogariam de 25 a 30 minutos. Precisamos pensar na sequência dos jogos, para que eles tenham uma carga adequada, evitando lesões e garantindo uma recuperação adequada”, disse Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival, garantindo que a partir de agora o argentino e o holandês reassumem a titularidade.


O Atlético-MG, por sua vez, segue com o departamento médico cheio. Estão fora o zagueiro Lyanco, os volantes Alexsander e Patrick, e os atacantes Júnior Santos, Cuello e Caio Maia.

Publicidade


FICHA TÉCNICA


Corinthians

Publicidade

Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, João Pedro e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Maycon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior


Atlético-MG

Publicidade

Éverson; Vitor Hugo, Júnior Alonso e Iván Román (Ruan Tressoldi); Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana; Bernard, Rony e Dudu (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli


Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Publicidade

Estádio: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Horário: 18h30

Cadastre-se em nossa newsletter

Onde assistir: Prime Video (streaming)

Corinthians Atlético-MG Neo Química Arena sábado Brasileirão série C Brasileirão
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas