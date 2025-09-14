Corinthians vence Cruzeiro e celebra o hepta do Brasileirão

O Corinthians derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Thaís Ferreira, na manhã deste domingo (14) na Neo Química Arena, em São Paulo, e conquistou o heptacampeonato da Série A1 do Campeonato Brasileiro.





O título ficou com as Brabas do Timão porque, na partida de ida, a equipe do Parque São Jorge e as Cabulosas ficaram no empate de 2 a 2, no último domingo (7), na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com a conquista deste domingo, o Corinthians emplacou o seu o sexto título consecutivo e o sétimo na história. Esta foi a nona final seguida de Brasileirão das Brabas do Timão. Em todas, a equipe paulista foi mandante do jogo decisivo. Apenas na primeira, em 2017, contra o Santos, o time perdeu a partida de ida.





Contando a edição deste ano, esta foi a quarta vez que elas chegaram à finalíssima em igualdade. Em 2019, o Timão caiu nos pênaltis para a Ferroviária. Em 2020, 2022 e 2023, as Brabas venceram na volta, respectivamente, contra Avaí/Kindermann, Internacional e Guerreiras Grenás.

Publicidade

O jogo

Os mais de 41 mil torcedores que compareceram a Itaquera neste domingo (público que estabeleceu um novo recorde de renda em partidas de futebol feminino no Brasil, de R$ 1.237.699,00), presenciaram um confronto muito parelho entre as Brabas do Timão e as Cabulosas.





O que se viu na primeira etapa foi um embate muito físico, no qual poucas oportunidades foram criadas de lado a lado. As melhores oportunidades do Corinthians foram criadas pela camisa 10 Gabi Zanotti, aos 16 e aos 41 minutos. Já o Cruzeiro chegou a acertar o travessão aos 34 minutos, quando Gaby Soares aproveitou bola que sobrou viva dentro da área para acertar chute de esquerda que explodiu no travessão do gol defendido por Nicole.

Publicidade





Após o intervalo as Brabas do Timão assumiram o comando das ações e empilharam oportunidades. As primeiras, logo no primeiro minuto, foram duas finalizações em sequência de Gabi Zanotti que foram bem cortadas pela defesa da equipe mineira.





E esta pressão rendeu frutos aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, Duda Sampaio ficou livre para bater cruzado da entrada da área. A goleira Camila Rodrigues conseguiu fazer a defesa parcial, mas a bola sobrou para Thaís Ferreira, que teve apenas o trabalho de escorar de primeira para marcar o gol da vitória, e do título.

Publicidade





Em desvantagem no marcador, as Cabulosas passaram a se arriscar mais, e tiveram uma ótima oportunidade de igualar o marcador aos 23 minutos, quando Vanessinha finalizou com violência. A goleira Nicole acabou espalmando e a bola sobrou para Byanca Brasil, que, com muita liberdade, acabou chutando para fora.





Diante de um adversário que adiantou as linhas para buscar a virada, as Brabas do Timão começaram a aproveitar os espaços para criar boas oportunidades, mas Nicole mostrou muita segurança para não sofrer mais nenhum gol.

Publicidade





Já o Cruzeiro teve uma oportunidade derradeira para buscar a igualdade no marcador aos 51 minutos, mas a atacante Letícia Ferreira finalizou para fora e o Corinthians conseguiu segurar o placar para garantir o título nacional.



