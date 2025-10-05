Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
27ª rodada

Corinthians volta a vencer em casa pelo Brasileirão após sete rodadas

Redação Bonde com Agência Brasil
05 out 2025 às 13:33

Compartilhar notícia

Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians
Publicidade
Publicidade

Se a classificação do Campeonato Brasileiro deste ano fosse medida pelo aproveitamento dos times quando jogam em casa, o Corinthians estaria lutando contra o rebaixamento. Antes de a bola rolar para a 27ª rodada da competição, o Timão tinha apenas 44,4% de aproveitamento na Neo Química Arena e estava sem vencer em seu estádio há sete jogos do torneio. A terceira pior campanha como anfitrião entre os 20 clubes da Série A, à frente somente de Santos e Sport.


A vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, na noite do último sábado (4), deu fim ao jejum e foi recebida com alívio na zona leste da capital paulista. Foram quase cinco meses sem um triunfo em casa pelo Brasileirão. Depois de bater o Santos, também por 1 a 0, em 18 de maio, pela nona rodada, foram quatro empates e três derrotas.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Logo do Portal Bonde

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Publicidade
Publicidade


O resultado construído com gols do volante Maycon (batendo pênalti) no primeiro tempo e do atacante Yuri Alberto e do volante André na etapa final elevou o aproveitamento do Corinthians como mandante no Brasileirão para 48,7%. O Alvinegro, pelo menos no momento, deixou de ter uma das quatro piores campanhas em casa, ultrapassando Fortaleza e Juventude. Ainda é pouco, porém, considerando a estatística do time no estádio. O Timão somou 67% dos pontos disputados na Neo Química Arena – independentemente das competições – desde a inauguração, em 2014.


Olhando para a tabela "por pontos", o triunfo rendeu três posições ao Corinthians. Com 33 pontos, o time da capital paulista assumiu o décimo lugar do Brasileirão, mas pode ser ultrapassado e voltar à 12ª posição neste domingo (5) se Vasco e Ceará ganharem em casa, respectivamente, de Vitória e Santos. A partida entre o Cruzmaltino e o Rubro-Negro baiano, marcada para 16h (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

Publicidade


O Mirassol, por sua vez, chega ao terceiro jogo consecutivo sem vitórias, apesar de ter finalizado mais (18 contra 10, mesmo que sem acertar um chute em direção à meta do goleiro Hugo Souza) e tido mais posse de bola (61% a 39%) que o Corinthians. O Leão do interior segue entre os seis primeiros, em quinto lugar, com 43 pontos, ainda na zona de classificação para a Libertadores (o chamado G-6), mas pode cair uma posição se o Bahia derrotar o Flamengo neste domingo.


Galo em crise, Inter respira e Grêmio na bronca

Publicidade


Outras três partidas movimentaram a 27ª rodada do Brasileirão no sábado. No Maracanã, o Fluminense afundou o Atlético-MG na crise, ao ganhar por 3 a 0. O lateral Samuel Xavier e os atacantes Kevin Serna e Keno decretaram o triunfo do Tricolor, que foi a 38 pontos, em sétimo lugar, torcendo por uma derrota do São Paulo no clássico deste domingo com o Palmeiras, para continuar na posição.

Publicidade


O Galo, com 29 pontos, na 15ª colocação, pode terminar o fim de semana apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento – que reúne os quatro últimos (o chamado Z-4) – se o Vitória, que tem 25 pontos, superar o Vasco. Após o jogo, o técnico Jorge Sampaoli disse que o elenco teria perdido a "convicção", enquanto o executivo de Futebol do clube, Paulo Bracks, criticou a postura do time no Rio de Janeiro.


Em outro duelo envolvendo times de metades diferentes da tabela, melhor para quem está na parte de baixo. O Internacional derrotou o Botafogo por 2 a 0 no Beira-Rio, em Porto Alegre, com gols do meia Alan Patrick e do atacante Vitinho. O Colorado, com 32 pontos, afastou-se do Z-4. Já o Glorioso, que segue com 43 pontos e continua na quarta posição, perdeu a chance de abrir vantagem para o Mirassol.


No Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), o Red Bull Bragantino voltou a vencer após cinco jogos. Pior para o Grêmio, que perdeu por 1 a 0. O Massa Bruta, com 36 pontos, está em nono, duas posições à frente do Tricolor, que tem os mesmos 33 pontos do Corinthians, mas fica atrás por ter dois gols a menos de saldo.

Cadastre-se em nossa newsletter


Os gaúchos reclamaram muito da expulsão do zagueiro Walter Kannemann, ainda no primeiro tempo, e do pênalti que deu origem ao gol do meia Jhon Jhon, no último lance da etapa final. Ambas as marcações ocorreram após o árbitro Lucas Casagrande recorrer ao vídeo para analisar os lances. No da penalidade, foi observado um toque de mão de Marlon, no momento em que o lateral recolhia o braço, em uma finalização do meia Praxedes, do Bragantino.

Corinthians brasileirao Brasileirão futebol Esporte
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas