Coritiba sai atrás, reage no segundo tempo e arranca empate

O Coritiba se recuperou de um péssimo primeiro tempo, com desvantagem por dois gols, reagiu na etapa final e arrancou o empate por 2 a 2 contra o Juventude, na manhã deste domingo (10), no Couto Pereira. Léo Gamalho e Adrián Martínez marcaram para os donos da casa, e Paulo Henrique e Ricardo Bueno fizeram para o Juve.





Com o empate pela 16ª rodada do Brasileiro, os donos da casa foram a 19 pontos, e agora ocupam a 12ª posição. Os visitantes, com 12, são o 19º. Ambos ainda podem perder colocações com o complemento da rodada.





Sem disputar outras competições, as duas equipes terão uma semana para treinar. Na próxima rodada, o Coxa visita o Flamengo às 19h (de Brasília) de sábado (16). Os Jaconeros recebem o Goiás, no Alfredo Jaconi, às 11h de domingo (17).





Jogando fora de casa, o Juventude fez um primeiro tempo perfeito. Primeiro, aos quatro minutos, começou fuzilando os adversários até o gol sair: Ricardo Bueno testou na trave e a defesa afastou mal. Moraes bateu de fora da área, Rafael William espalmou e Paulo Henrique somente empurrou para o fundo do gol.Os visitantes reduziram o ritmo, mas seguiram levando perigo. Aos 32, Ricardo Bueno se aproveitou de bobeira de Henrique, sofreu pênalti do zagueiro e, na cobrança, deslocou bem o goleiro para ampliar o placar.





O Coritiba retornou do intervalo com três substituições - duas nas laterais e a entrada de Adrián Martínez - e uma nova postura. Atrás do placar, o time foi à frente, pressionou e chegou às redes rapidamente: pela meia esquerda, Igor Paixão fez ótimo lançamento na área e Léo Gamalho desviou de cabeça para diminuir. A insistência foi premiada aos 32: Igor Paixão encontrou Martínez na área. O argentino recebeu de costas, girou em cima da zaga e bateu fraco, no canto, para vencer o goleiro César.

CORITIBA 2 X 2 JUVENTUDE

Data: 09/07/2022

Hora: 11h (de Brasília).

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Henrique (COR) e Gustavo Morínigo (COR); Moraes (JUV)

Gols: Paulo Henrique (JUV), aos 4 minutos, e Ricardo Bueno (JUV), aos 32 do 1º tempo; Léo Gamalho (COR), aos 6 minutos, e Adrián Martínez (COR), aos 32 do 2º tempo





CORITIBA

Rafael William; Matheus Alexandre (Natanael), Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro (Egídio); Willian Farias, Matías Galarza (Régis), Fabrício Daniel (Adrián Martínez), Igor Paixão e Alef Manga (José Hugo); Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.





JUVENTUDE

César; Rodrigo Soares, Thalisson Kelven, Rafael Forster e Moraes; Jean, Jadson (Darlan Mendes), Paulo Henrique (Guilherme Parede), Edinho (Capixaba) e Óscar Ruiz (Chico Kim); Ricardo Bueno (Vitor Gabriel). Técnico: Umberto Louzer.