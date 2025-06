Corredora de Ibiporã é bicampeã da Maratona de Londrina

A Maratona de Londrina de 2025 foi realizada na manhã deste domingo (29) e consagrou uma bicampeã. A ibiporaense Renata Moreno dos Santos, vencedora da edição de 2024, repetiu o feito e conquistou novamente a medalha de ouro, cruzando a linha de chegada com o tempo de 2h56min59. O pódio feminino foi completado por Alessandra Reis, Juliana de Almeida Batista Souza, Viviane dos Santos Rodrigues Zanin e Juliana Bortoli Rodrigues.





Entre os homens, mais uma vez um queniano levou a melhor. Justin Mose Moguire, que já venceu maratonas em cidades paranaenses como Ponta Grossa e Foz do Iguaçu, ficou com o ouro em Londrina ao completar a prova em 2h36min29. Os demais colocados no pódio foram Fábio Ramos dos Santos, André Luiz, Alves Quirino, Marcos Eiti Itano e Carlos Manoel Alcarde.

Na meia-maratona, Damião Ancelmo de Souza venceu no masculino com 1h10min48. No feminino, a campeã foi Felismina Vendohali Tchihanda Cavela da Silva, angolana naturalizada brasileira, com o tempo de 1h19min10. Em suas redes sociais, a atleta olímpica em Londres 2012 comemorou o título, mas comentou o desafio: “Que ladeira é essa, gente? Esse percurso não é para quem quer fazer tempo. É muita ladeira”, disse. “Meu tempo não foi bom, mas agradeço a Deus por me sustentar em cada quilômetro.”





Na prova de 10 km, os vencedores foram Altair Schiavo da Silva (masculino) e Kerolen Fernanda Calisto (feminino). Já nos 5 km, Jacques Antonio de Almeida da Silva e Karina Tatcheva Silva ficaram com o ouro.