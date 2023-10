Corridas de rua se consolidam no calendário londrinense

As corridas de rua se consolidaram por todo o País. A segurança dos eventos, o clima amigável e o incentivo à pratica deste esporte democrático são alguns motivos que também atraem cada vez mais atletas em Londrina, região e contagiam até os que assistem de seus portões ao pelotão passar.

Para os que correm de modo recreativo ou competitivo, as corridas de rua estão integradas ao calendário anual por conta do estilo de vida escolhido e também pelo caráter solidário de diversas provas.

O empresário do ramo de eventos esportivos e de entretenimento Guilherme Piazzalunga explica que em 2023 são 22 provas organizadas pela sua empresa, Capa Eventos. E até o fim do ano tem mais cinco.







A próxima será a prova Gelobel Run 2023, neste domingo (29), e que em sua terceira edição celebra os 32 anos de atividades do restaurante. Cercada de expectativas, além dos percursos de 5 e 10 km, o diferencial da dessa corrida tem sido o desafio da prova longa semivirtual. "Em 2021, foram 30 quilômetros. Em 2022, 31 e neste ano 32", explica Piazzalunga.





Com largada e chegada no estacionamento externo do Catuaí Shopping, haverá também cãominhada de 2 km e a modalidade kangoo jump. O estacionamento será gratuito para os inscritos. Entre os mimos do kit, está um chope para os inscritos degustarem no local.





As inscrições da Gelobel Run 2023 podem ser feitas pelo site www.ticketsports.com.br até quinta ou durante a entrega de kits na Decathlon do Catuaí na sexta e no sábado. Mais informações: @capaeventos (instagram).