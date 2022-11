Croácia goleia por 4 a 1 e elimina Canadá da Copa do Mundo 2022

Depois de sofrer um gol praticamente no início do jogo, a Croácia virou a partida contra o Canadá e assumiu a liderança do Grupo F na Copa do Qatar. Com os 4 a 1 no Estádio Internacional Khalifa, os europeus, de quebra, eliminaram a seleção norte-americana.



O jogo começou em alta velocidade, e com susto para os atuais vice-campeões mundiais. Com apenas 1 minuto e 7 segundos, o canadense Davies aproveitou cruzamento de Buchanan e testou com força para abrir o placar. Além de ser o gol mais rápido do Mundial de 2022 até o momento, foi também o primeiro canadense na história das Copas.

Aos poucos, a Croácia começou a impor seu melhor toque de bola e dominar as ações. Ainda no primeiro tempo, Livaja chegou com perigo duas vezes. Aos 36 minutos, os europeus finalmente empataram com Kramaric, recebendo passe de Perisic.



Ainda no primeiro tempo veio a virada, agora, sim, com Livaja. O atacante ficou com a sobra após tentativa de Juranovic e marcou o segundo gol.



No segundo tempo, a Croácia dominou amplamente a partida e marcou mais duas vezes, com Kramaric e Majer, para vencer por 4 a 1.