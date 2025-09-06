Cruzeiro e Corinthians disputam final do Brasileirão Feminino neste domingo

A bola rola, neste domingo (7), no jogo de ida da grande final da Série A1 do Brasileirão feminino de futebol, entre Cruzeiro e Corinthians. A partida será disputada às 10h30 no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).



O Cruzeiro chega embalado após eliminar o Palmeiras com o placar agregado de 4 a 3, conquistando de forma inédita uma vaga na final da elite do futebol feminino.



Já as 'brabas', do Corinthians, vão disputar a nona final do torneio e conquistaram seis títulos dos oito disputados. Elas avançaram ao superar o São Paulo no jogo de ida por 2 a 0 e empatar o de volta em 2 a 2, garantindo mais uma vez presença na decisão.

O jogo de volta será no domingo seguinte (14), com mando de campo do Corinthians.





