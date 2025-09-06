Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Jogo de ida

Cruzeiro e Corinthians disputam final do Brasileirão Feminino neste domingo

Redação Bonde com Agência Brasil
06 set 2025 às 14:54

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação /CBF
Publicidade
Publicidade

A bola rola, neste domingo (7), no jogo de ida da grande final da Série A1 do Brasileirão feminino de futebol, entre Cruzeiro e Corinthians. A partida será disputada às 10h30 no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).


O Cruzeiro chega embalado após eliminar o Palmeiras com o placar agregado de 4 a 3, conquistando de forma inédita uma vaga na final da elite do futebol feminino.

Já as 'brabas', do Corinthians, vão disputar a nona final do torneio e conquistaram seis títulos dos oito disputados. Elas avançaram ao superar o São Paulo no jogo de ida por 2 a 0 e empatar o de volta em 2 a 2, garantindo mais uma vez presença na decisão.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O jogo de volta será no domingo seguinte (14), com mando de campo do Corinthians.

Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Cruzeiro Corinthians Brasileirão Brasileirão feminino futebol feminino futebol
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas