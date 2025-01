Da base do Londrina EC ao Corinthians, Matheuzinho mira Seleção Brasileira

"Domina com estilo, bate mais bonito ainda, nem dois goleiros chegariam nessa, mete um golaço na Neo Química Arena."





Foi assim que o narrador Paulo Andrade, da Rede Globo, descreveu o gol do lateral-direito Matheuzinho aos 4 minutos do primeiro tempo de Corinthians e Athletico-PR em outubro de 2024. A vitória por 5 a 2 na partida pelo Brasileirão foi um alívio para o Timão, que via o rebaixamento bater à porta, mas finalizou o campeonato com vaga na Libertadores.

O londrinense define o gol como sua melhor memória em campo vestindo a camisa do Coringão. À Folha de Londrina, contou que foi "espetacular, ainda mais por tudo que a gente estava passando".





Aos 24 anos, o currículo impressiona, mas o jogador não esquece de onde veio. O começo foi em uma escolinha de futsal. Enquanto seus amigos andavam de bicicleta e skate e soltavam pipa, ele "só pensava em jogar bola". Para Matheuzinho, "sempre foi futebol e sempre vai ser".

O início da carreira foi em 2015 na base do Londrina, pelo qual jogou até 2017. No ano seguinte se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior e subiu ao profissional. Aos 18, foi convocado pelo técnico Carlos Amadeu para a seleção brasileira sub-20, que disputou dois amistosos.





Matheuzinho ficou "completamente surpreso" com a convocação, por saber que existia apenas uma pequena possibilidade de ser chamado. Ele recebeu a notícia no vestiário do LEC e teve a oportunidade de jogar com os atacantes Paulinho, na época no Bayer Leverkusen, hoje no Palmeiras, e Vinícius Junior, já no Real Madrid.

Segundo o ex-Tubarão, a experiência mostrou que ele estava no mesmo nível de jogadores renomados e poderia alcançar o mesmo reconhecimento. "Pretendo, se Deus quiser em um tempo próximo, repetir, mas agora pela principal. Fiquei muito feliz, ainda mais por ser convocado com o Londrina", relembrou o lateral.





Matheuzinho foi vendido ao Flamengo no início de 2019, com o Rubro-Negro pagando R$ 1,2 milhão por 50% dos direitos do jogador. A chegada foi no sub-20, mas o lateral subiu ao profissional já no ano seguinte.

Nos cinco anos no Mengão, disputou 153 partidas, marcou quatro gols e deu 22 assistências. À FOLHA, contou que sua melhor memória foi ser campeão da Libertadores em 2022.





Em fevereiro de 2024 veio a segunda contratação milionária, desta vez por parte do Corinthians, após uma negociação de 4 milhões de euros, cerca de R$ 21 milhões na cotação da época.





Matheuzinho não é o único da família a atuar no futebol. O irmão mais novo, Igor França, teve passagens na base do Londrina, Flamengo e Botafogo, mas até sem clube atualmente. Já a prima Marcela França Ricci é meia-atacante do LEC, que venceu o campeonato Paraná Bom de Bola sete vezes.





