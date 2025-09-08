Dado Cavalcanti, dono da SAF do Londrina EC, confia no acesso do clube à Série B

O diretor técnico da Squadra Sports, dona da SAF do Londrina, Dado Cavalcanti, reforçou a confiança de que o time alviceleste vai conquistar o acesso à Série B, principal objetivo do projeto iniciado no ano passado. Segundo ele, o LEC chega mais preparado nesta temporada do que em 2024, quando foi para a última rodada precisando vencer o Athletic-MG fora de casa para garantir a vaga, mas perdeu o jogo decisivo.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

“O saldo é muito positivo. Chegamos para essa disputa, eu e todas as pessoas envolvidas, muito confiantes. Estamos certos de que este ano a gente sobe. Vamos ter percalços, como variações dentro de um confronto, como foi contra o São Bernardo. Mas enfrentamos um grande time, que certamente vinha preparado para jogar em casa, e tiramos pontos deles. Ganhamos um ponto e tiramos dois do adversário. Nosso próximo duelo contra eles será no VGD (na última rodada), e precisamos entender o que representa esse resultado para a sequência da competição”, disse o dirigente, homem forte do futebol na empresa que pertence a Guilherme Bellintani.





Dado destacou o processo de evolução do elenco ao longo do ano. “Foram tiradas várias lições. Iniciamos a temporada com uma proposta bem planejada, disputando o estadual com mais jovens e dando espaço a atletas sub-23. Foi um grande campeonato, poderíamos ter ido mais longe. Quando viramos a chave, soubemos aproveitar bem a segunda janela de transferências, trazendo jogadores que nos deram mais corpo e experiência. Encerramos essa janela com reforços que não tivemos no ano passado. Chegamos muito fortes para essa fase final, e nossa equipe está concentrada em subir.”

Publicidade





O dirigente também ressaltou a força do VGD como trunfo na reta decisiva. O Londrina terá dois jogos em casa na sequência do quadrangular, contra o Floresta, no domingo (14), às 16h30, e diante do Caxias, no sábado seguinte (20), às 19h30. “Temos a grande força que mostramos na competição, que são os jogos em casa. Convido o torcedor do Tubarão para lotar o VGD e nos incentivar na partida contra o Floresta”, afirmou.





Por fim, Dado valorizou o trabalho do técnico Roger Silva e reforçou a confiança no acesso. “Temos uma comissão técnica enérgica, que cobra bastante internamente para que possamos buscar os resultados. Tenho muita confiança e acredito muito que vamos conquistar o acesso. Cada jogo tem sua história, e vamos ter dificuldades. Ficamos frustrados pelos gols sofridos no segundo tempo contra o São Bernardo, mas enfrentamos uma boa equipe, que nos pressionou. É o jogo, é a bola, é o futebol. Mas estamos conscientes do que já apresentamos e do que ainda podemos apresentar.”

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.