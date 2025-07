Datafolha: apenas 33% apostam que Brasil vencerá Copa de 2026

SÃO PAULO, SP - A confiança dos brasileiros em relação à seleção nacional está baixa. A pouco menos de um ano do início da próxima Copa do Mundo, que ocorrerá nos Estados Unidos, no Canadá e no México, pesquisa Datafolha mostra que 33% da população aposta que a equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti, recém-chegado, vai alcançar o troféu na América do Norte.





A marca representa o percentual mais baixo da série histórica, iniciada há três décadas, com questionamentos semelhantes sobre o tema feitos pelo instituto. Antes do último Mundial, disputado no Qatar em 2022, 54% apostavam suas fichas no elenco então comandado por Tite.

No levantamento mais recente, o Datafolha ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais, distribuídas em 136 municípios de todo o Brasil. A pesquisa foi realizada nos dias 10 e 11 de junho de 2025. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.





Aferida pelo Datafolha desde 1994, a opinião dos brasileiros sobre o vencedor do Mundial tivera em 2018 a pior marca registrada até então para a seleção verde e amarela. Às vésperas da edição realizada na Rússia, 48% acreditavam que o título ficaria com a equipe pentacampeã mundial.

O número ainda refletia a frustração vivida pelos brasileiros na Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil jogava em casa e terminou sua campanha de forma desastrosa: na semifinal, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari foi massacrada pela Alemanha e perdeu por 7 a 1. Depois, na disputa do terceiro lugar, nova derrota, 3 a 0 para a Holanda.





Antes de 2018, o índice jamais havia ficado abaixo de 56%, registrado em 1994, às vésperas da edição em que o Brasil conquistou o tetracampeonato nos Estados Unidos. O maior otimismo foi registrado em 2006, antes do Mundial disputado na Alemanha: a equipe brasileira chegou com 83% de confiança, otimismo impulsionado com a conquista do penta, em 2002, e com bons resultados na sequência.

Depois de ter atingido seu ápice, a expectativa dos brasileiros em relação à seleção passou a cair, ainda que com algumas oscilações. O índice foi de 64% em 2010, 68% em 2014, 48% em 2018 e 54% em 2022 até atingir agora os 33%.





A equipe canarinho, que era quase uma unanimidade nacional, passou a gerar dúvidas em metade do país e desinteresse em outra parte. O número de brasileiros que não souberam opinar sobre quem vai vencer a Copa de 2026 também foi de 33%.

