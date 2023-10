De olho em duelo contra o Uruguai, técnico interino da Seleção convoca Emerson Royal

O técnico Fernando Diniz convocou o lateral Emerson Royal, do Tottenham, após a lesão de Danilo no jogo contra a Venezuela, na última quinta-feira (12). A seleção brasileira entra em campo na próxima terça-feira (17), às 21h, contra o Uruguai.





O atleta já havia sido convocado em março, quando Ramon Menezes era o técnico. Agora, tem uma nova oportunidade com a amarelinha. O jogador se une ao restante da delegação na viagem a Montevidéu, onde será a partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Diniz ainda tem Yan Couto, que entrou bem na última partida, para fazer a lateral direita.

“É uma lesão muscular normal, eu acho. A gente está sujeito a isso. É um calendário que não é fácil de administrar, principalmente para nós que jogamos as eliminatórias sul-americanas, mudança de fuso horário, pouco tempo de adaptação aos treinamentos, ao calor”, disse Danilo à TV Globo na saída de campo. “Não dá, não [para o segundo jogo].”





Com o empate em 1 a 1 contra a Venezuela, a seleção brasileira fechou a terceira rodada em segundo lugar, com 7 pontos, e viu a Argentina se isolar na liderança das Eliminatórias, com 9 pontos.





A seleção brasileira decepcionou a torcida que foi à Arena Pantanal, em Cuiabá. Mesmo tendo aberto o placar com apenas 4 minutos com Gabriel Magalhães, o Brasil não confirmou seu favoritismo e deixou a seleção venezuelana empatar aos 39 minutos. Edward Bello acertou uma bicicleta e deixou tudo igual.





