De olho nas quartas de Paranaense, LEC tem confronto decisivo com o Coritiba

Com o objetivo de se manter no G8 do Paranaense, o Londrina encara o Coritiba nesta quarta-feira (15), às 20h, no Couto Pereira, pela décima rodada do Estadual.





Uma vitória na capital garante o Tubarão nas quartas de final, no entanto, uma derrota pode deixar o Alviceleste em situação delicada para a rodada final da fase de classificação.



O LEC aposta nos últimos reforços que estrearam recentemente e espera um crescimento da equipe na reta final da competição.





Do outro lado, o Coxa viu a sua distância para o líder Athletico aumentar depois de empatar três dos últimos quatro jogos. O Alviverde é o terceiro colocado, com 18 pontos, sete a menos que o arquirrival. O Coritiba tem um jogo atrasado, que será disputado no domingo (19), fora de casa, contra o FC Cascavel.



O Londrina começa a rodada em sétimo, com 10 pontos, mas é perseguido de perto por São-joseense e Aruko, que somam nove, e Azuriz, com sete. A projeção do técnico Omar Feitosa é que com 12 pontos o LEC garante a vaga na próxima fase.



