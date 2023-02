Definição das quartas de final do Paranaense fica para a última rodada

Sem rodada no fim de semana, o Campeonato Paranaense define os classificados para as quartas de final apenas no próximo domingo (26), quando será disputada a última rodada da primeira fase.





Com cinco times já classificados, as outras três vagas ainda estão em aberto e são disputadas por cinco clubes. O Londrina precisa vencer o líder Athletico para seguir na competição.



Após o complemento da 10ª rodada na quinta-feira, o Athletico garantiu o primeiro lugar ao vencer o FC Cascavel por 1 a 0 e chegar aos 28 pontos. Estão garantidos também o Operário (22), Coritiba (21), Maringá (18) e Cianorte (16).





São-joseense (12), Cascavel (11) e Londrina (10) fecham o grupo dos oito classificados, mas ainda não estão garantidos na próxima fase. Também brigam pela classificação o Aruko (10) e o Azuriz (8). Rio Branco e Foz do Iguaçu já estão rebaixados.

O LEC recebe o Athletico no estádio do Café e chegaria aos 13 pontos em caso de vitória. Só não se classificaria neste cenário se o São-joseense vencer o Maringá no Willie Davids, o Cascavel ganhar do lanterna Foz em casa e o Aruko passar pelo Cianorte no Albino Turbay.





Para ficar na frente do Londrina, o time de Maringá teria ainda que tirar a diferença no saldo de gols (-1 a -2).





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: