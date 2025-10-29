Pesquisar

ARTES MARCIAIS

Delegação de Londrina conquista 3º lugar geral no Paraná Combate

Redação Bonde com N.Com
29 out 2025 às 17:50

Foto: Divulgação
A quinta edição do Paraná Combate terminou e Londrina conquistou o terceiro lugar geral na competição. A delegação londrinense, que contava com 146 atletas, garantiu o título nas modalidades de judô, karatê, wrestling e taekwondo.


Mais de 3.500 pessoas, entre atletas, comissões técnicas e equipes de organização de 100 municípios paranaenses, participaram da competição, realizada em Maringá (Noroeste), de 23 a 26 de outubro.

Londrina teve destaque na competição ao conquistar o Troféu Disciplina, reconhecimento dado às delegações que mantêm conduta exemplar durante os confrontos, sem sofrer punições. A equipe somou 351 pontos e ficou em terceiro lugar na classificação geral, atrás de Maringá (466) e Cascavel (481). Cascavel, além do título, foi confirmada como sede da edição de 2026.


O evento bateu recorde de público. Somente no sábado (25), o Pavilhão Central do Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro recebeu cerca de 10 mil pessoas, consolidando o Paraná Combate como a maior concentração de modalidades de artes marciais do Brasil. Foram dez modalidades reunidas em um único espaço: boxe, karatê, judô, kickboxing, wrestling, taekwondo, muay thai, kung fu, capoeira e jiu-jitsu.

O Paraná Combate integra o calendário oficial dos jogos promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), e contou com a parceria da Prefeitura de Maringá.


Os atletas de karatê, taekwondo, judô e wrestling contam com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes (FEL). Além disso, todas as modalidades recebem apoio da FEL com cadastro e transporte para a competição.

Karatê


Após conquistar o título de campeão geral na categoria Adulto Masculino em 2025, a equipe de karatê de Londrina confirmou a evolução esperada desde o terceiro lugar obtido em 2024. O treinador da equipe de karatê, Michel Nakayama, destacou a performance de alto nível apresentada pela equipe. ”Das seis categorias possíveis, os atletas chegaram a cinco finais, conquistando quatro medalhas de ouro e uma de prata, além de duas medalhas de bronze. Um resultado que confirma a força e a regularidade do grupo”, disse.


Na categoria Juventude Feminino, a equipe garantiu o terceiro lugar. “O resultado demonstra o crescimento técnico das atletas mais jovens e o bom trabalho de base que vem sendo desenvolvido pela equipe técnica”, disse o treinador da equipe.

Nakayama ainda falou sobre o orgulho de acompanhar os atletas de Londrina representando o município. “Cada participação reafirma o comprometimento deles com a filosofia de trabalho e o esforço contínuo, em busca da excelência técnica e dos valores do karatê. É uma sensação de dever cumprido e satisfação ver a entrega dos atletas em cada disputa, e, principalmente, a alegria deles pelas conquistas alcançadas”, ressaltou.


Os atletas se preparam para embarcar rumo à etapa final do Campeonato Brasileiro. As disputas das categorias Sub-8 a Júnior acontecerão em João Pessoa, na Paraíba, enquanto as categorias Sub-21, Sênior e Master serão realizadas em Caucaia, no Ceará.


Foto: Divulgação



Judô 

No judô, a equipe de Londrina estava defendendo os títulos na categoria Juventude, tanto no masculino quanto no feminino. No masculino, o primeiro lugar geral foi mantido. Já no feminino, as londrinenses terminaram na sexta posição. Na categoria adulta, o time feminino garantiu o primeiro lugar geral e o masculino ficou com a quarta colocação. O treinador da equipe da categoria Juventude, Andrey Ferreira, ressaltou a sua emoção após presenciar os resultados alcançados pela delegação do judô. ”Essa é uma competição em âmbito estadual, em que atletas londrinenses conseguem defender a sua cidade. É muito bom ver Londrina desbancando Curitiba e atingindo o topo do estado na modalidade”, disse.


Wrestling 


No wrestling, Londrina conquistou o título na categoria adulto, tanto no masculino quanto no feminino, e o terceiro lugar na categoria juventude. A equipe participa do Paraná Combate desde 2022. A treinadora Kamila Grandolfi destacou o crescimento do grupo. “O wrestling é uma modalidade relativamente nova por aqui, mas temos avançado muito nos últimos anos. A equipe é muito unida, dedicada e vem colhendo os resultados desse trabalho conjunto”, afirmou.


Foto: Divulgação


Taekwondo


Mantendo a invencibilidade desde que começou a participar do Paraná Combate, a equipe de taekwondo de Londrina conquistou neste ano o quinto título geral adulto masculino e feminino. Na categoria Juventude, a equipe ficou com o primeiro lugar no feminino e garantiu o vice-campeonato no masculino. Nesta edição do evento, a delegação contou com 30 atletas na Juventude e 26 no Adulto, competindo em todas as divisões.


O treinador Diego Antonio destacou a organização e a preparação da equipe. “Competimos contra grandes cidades e mantivemos a hegemonia. Com a estrutura de polos de treinamento e melhores condições para os atletas, conseguimos manter o trabalho contínuo na base, preparando-os para o alto rendimento”, disse.

O próximo compromisso da equipe será de 19 a 23 de novembro, quando toda a delegação disputará a Copa do Brasil de Taekwondo, em Canoas (RS).

Esporte Artes marciais Judô Taekwondo karatê Paraná Combate Londrina
