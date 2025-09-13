Depoimentos de jogadores detalham tentativa de aliciamento de atletas do Londrina EC

Depoimentos de atletas do Londrina confirmam que dois empresários, um da Bahia e outro de Santa Catarina, tentaram aliciar jogadores antes da partida contra o Maringá, no dia 26 de abril de 2025, válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. O caso é investigado pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) no âmbito da Operação Derby, e já resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão.





Segundo o Ministério Público do Paraná, os suspeitos teriam praticado delitos previstos nos artigos 198, 199 e 200 da Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.587/2023), que tratam de crimes contra a incerteza do resultado esportivo. A Justiça autorizou a apreensão de celulares e equipamentos eletrônicos dos investigados, além da quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, medida considerada essencial para identificar eventuais contatos com outros atletas ou clubes.





De acordo com prints dos celulares do jogadores do Londrina, presentes nos autos, um dos atletas recebeu uma mensagem do empresário baiano via Instagram, pouco antes da preleção do jogo. O suspeito pediu seu telefone para que o sócio, o empresário catarinense, desse sequência à conversa.





Foto: Reprodução





Primeiro, o atleta recebeu uma proposta de agenciamento de carreira, mas, diante da recusa, o empresário catarinense enviou um áudio de visualização única oferecendo R$ 15 mil para que o jogador recebesse um cartão amarelo nos primeiros 27 minutos da partida. O valor seria transferido antes do início do jogo. O jogador rejeitou a oferta e foi bloqueado no WhatsApp.





Foto: Reprodução





Outro jogador também foi procurado pelo empresário de Salvador (BA) na mesma data, mas não respondeu após ser alertado pelo colega. Um terceiro jogador também disse ter recebido mensagem semelhante sobre patrocínio, mas só viu o conteúdo após o jogo, quando a abordagem já havia sido excluída pelo remetente.





As investigações agora buscam esclarecer se a tentativa de manipulação foi um episódio isolado ou se os empresários atuaram em outras partidas. O MP também avalia se houve casos em que atletas chegaram a aceitar propostas semelhantes.





