Destaque da temporada, lateral Thiago Ennes se despede do Londrina EC

O lateral Thiago Ennes se despediu, nesta quarta-feira (16), do Londrina. O jogador fez uma publicação nas suas redes sociais agradecendo ao clube e o apoio da torcida. O atleta, que tinha contrato até o final da Série C, não revelou o seu destino em 2025 .







Thiago Ennes foi um dos principais nomes do Tubarão ao longo da temporada e um dos jogadores mais identificados com a torcida. Participou de 33 dos 38 jogos oficiais do LEC em 2024, a maioria como titular. Marcou três gols - dois no Paranaense e um na Série C - e ainda teve uma assistência no Brasileiro.



No quadrangular final do Brasileiro, marcou o gol da vitória por 3 a 2 nos acréscimos contra a Ferroviária, que deixou o Londrina vivo na briga pelo acesso até a última rodada.





"Hoje me despeço do Londrina com a certeza que vivi aqui momentos especiais da minha carreira. Agradeço à direção, aos meus companheiros, a toda comissão técnica e, claro, à massa de torcedores que sempre esteve ao meu lado. Que 2025 seja um grande ano para todos nós. Avante, Tubarão. Até logo", escreveu o lateral, que lamentou a não conquista do acesso para a Série B.

REFORMULAÇÃO





O Londrina ainda não definiu quem será o seu treinador no próximo ano e também não confirmou os primeiros nomes de jogadores contratados ou com contratos renovados para 2025. Do elenco que terminou a disputa da Série C, sete atletas ainda têm contrato em vigor com o clube no próximo ano.





