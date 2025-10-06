Diante da sua torcida a APVE Londrina volta a vencer no Campeonato Paranaense

A APVE Londrina Basketball venceu mais uma partida em casa neste domingo (6), diante de um bom público no Ginásio de esportes do Jardim Bandeirantes. A equipe londrinense superou o Thalia/Phd Sports, de Curitiba, pelo placar de 53 a 50, garantindo a manutenção da liderança do Campeonato Paranaense de Basquete.

Em uma partida muito equilibrada, a APVE Londrina encontrou um adversário que se impôs do início ao fim. No primeiro tempo, a equipe do Thalia saiu vitoriosa pelo placar de 11 a 16. Mas logo no segundo tempo a APVE conseguiu a virada, e foi para o intervalo com um placar favorável de 32 a 30.





Nos dois tempos finais, a partida ficou marcada por embates físicos, erros e faltas. No terceiro tempo a APVE manteve o resultado favorável de 43 a 41. Com uma estratégia mais conservadora no quarto tempo, a partida foi definida nos minutos finais por três lances livres convertidos, e com sabedoria e experência, a equipe de Londrina decretou a vitória por 53 a 50.





Eleito o melhor jogador em quadra, o Ala/Pivô Gabriel Soldi foi o cestinha da partida com 18 pontos e 10 rebotes e comentou sobre as pretensões da equipe. "Apesar da partida ter sido bem difícil, mostramos experiência para ganhar. Com a vitória estamos bem esperançosos, a gente está em primeiro no campeonato, com apenas uma derrota, e se der tudo certo, iremos trazer 'final four' para ser decidido em casa. Com o apoio e energia da nossa torcida, podemos sonhar com algo grande", disse Soldi.

Com destaques individuais e coletivo, o técnico da equipe londrinense, Arody Neto, destacou a importância desse entrosamento da equipe. "A gente cria situações durante o treino, que possibilita os atletas fazerem grandes embates que potencializam os jogadores. E quando um não está bem, entra outro e corresponde à altura. E essa mescla entre os jovens e os mais experientes irá ajudar a equipe evoluir cada vez mais", frisou Arody.

Além dos jogadores, outro fator importante para a vitória foi a torcida. A APVE teve o melhor público registrado nos jogos em casa neste Campeonato Paranaense, e se mostraram fundamentais a todo instante. "O torcedor nos apoiando é importante, hoje (domingo) tivemos a presença de muitas crianças e famílias, e isso vai mostrando a cara do nosso público. Isso é importante para os atletas também, alguns aqui já jogaram NBB, mas essa energia que é passada da arquibancada para quadra é sentida por todos nós", destacou o técnico. "A energia que a torcida de Londrina tem é muito boa, eles vibram bastante a cada ponto, cada recuperação de bola ou cada cesta de 3 eles vêm com a gente vibrando, e isso ajuda bastante, como se fosse nosso sexto homem em quadra", finalizou Gabriel Soldi.

Com 100% de aproveitamento a APVE Londrina Basketball realizou o último jogo em casa pela primeira fase. Na sequência da competição, a equipe viaja para enfrentar o Pato Basquete, em Pato Branco. O jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase será nesta quarta-feira (8), às 19h30.





O projeto masculino adulto da APVE tem incentivo da Copel, do Proesporte e apoio do Governo do Estado do Paraná, além de patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina, Unimed Londrina e Unicesumar. O projeto também tem apoio do restaurante LDN Grill, academia Estação Fitness e do fisioterapeuta Vinicius Coelho.

*Sob supervisão de Guto Rocha - Editor do Portal Bonde







