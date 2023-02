Diante do lanterna, LEC joga por bom futebol e vitória no Estádio do Café

Ainda sem empolgar e com uma campanha ruim no Campeonato Paranaense, o Londrina tem mais uma chance nesta quinta-feira (2) para mostrar um bom futebol à torcida e buscar os pontos necessários para chegar as quartas de final. O cenário parece o ideal.





O Tubarão recebe o lanterna Rio Branco, time que ainda não somou pontos e sequer marcou um gol em cinco rodadas. O jogo começa às 19h15, no estádio do Café.



Mas o LEC terá que lidar com os seus próprios problemas para não voltar a tropeçar em casa. Até aqui, em três confrontos no Café, foram uma vitória, um empate e uma derrota.





Ainda convivendo com muitas lesões no elenco, Edinho colocará em campo a sexta formação diferente em seis jogos. As novidades serão o retorno do volante Pedro Cacho, que se recuperou de dores musculares, e a estreia do atacante Hugo Cabral, reforço que chegou esta semana.



"Sabemos o momento da competição e da necessidade de pontuarmos. É uma hora oportuna para emendarmos uma sequência de vitórias e estamos extremamente confiantes para esta partida", frisou o técnico Edinho.





Após encarar o Rio Branco, o LEC joga no domingo contra o São-Joseense e na rodada seguinte diante do penúltimo colocado Foz do Iguaçu, que na abertura da sexta rodada, na terça-feira (31), foi goleado em casa pelo time de São José dos Pinhais por 5 a 2.







