Diretor do Londrina EC nega especulações sobre saída de jogadores

O Londrina não vai contratar ninguém nesta janela de transferências de exceção, aberta até esta terça-feira (10). A informação foi confirmada por Lucas Magalhães, diretor de futebol do clube. O período de dez dias para buscar ou negociar jogadores foi estipulado pela Fifa por conta da Copa do Mundo de Clubes, mas atingiu todas as equipes de países representados na competição, chegando à Série C. Nos últimos dias, nomes de atletas como Maurício e Pablo foram envolvidos em rumores, mas o clube não confirma as saídas.





"Em relação às contratações, não muda nada. Nós dissemos que não íamos contratar e não vamos fazer contratação nessa janela de exceção. Nós estamos recebendo um professor novo, e ele, no tempo dele, fará as avaliações para ver se vamos trazer alguém na próxima janela. Em relação às saídas, não muda também. Desde o dia 1º de janeiro vocês sabem disso. Se chegar algo e entendermos que é benéfico para o Londrina, para o projeto, vamos fazer. Senão, o time é esse que está aqui”, garantiu Magalhães ao lado de Roger Silva, novo treinador do time.

“Estamos desde o dia 1º de janeiro com isso. Se alguém for sair ou não, todos serão informados de forma oficial”, concluiu.

Durante a entrevista coletiva, inclusive, Roger elogiou individualmente alguns jogadores do LEC e indicou que pretende contar com todo o elenco para a sequência da Série C.

“Acredito que temos um dos melhores extremos das Séries B e C, que é o Iago Teles. Um cara que tem tudo para performar, que tem tudo para nos levar à vaga na Série B se continuar com as boas atuações”, destacou o novo comandante.





“Gostei muito do Pablo no jogo que vi. Um camisa 9 com uma boa relação com a bola. O Alison traz o peso da experiência, junto com o Wallace, o Sousa, caras que conhecem muito”, concluiu.

A próxima janela de transferências será aberta no dia 10 de julho e vai até 2 de setembro. É o período que o Londrina pretende se movimentar visando a disputa de um possível quadrangular do acesso da Série C, caso termine a primeira fase entre os oito primeiros.