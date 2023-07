Dois meses após reinauguração, piso do Ginásio de Esportes Moringão já apresenta deformação

A reforma do Ginásio de Esportes Moringão levou quase quatro anos e custou mais de R$ 7,5 milhões. Em menos de dois meses após a entrega da obra, os primeiros defeitos já saltam aos olhos da administração municipal. Isso porque o piso em madeira colocado recentemente já apresenta alguns pontos de abaulamento e espaçamento entre as placas.





Procurado pela reportagem, o presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina) Marcelo Oguido, não quis gravar em entrevistas, mas ainformou apenas que problema não têm relação com os eventos sociais e shows promovidos no Moringão. O piso precisa de uma cobertura com proteção adequada já que é específico para atividades esportivas, como basquete e futsal. Oguido respondeu apenas que a deformação não tem relação ao uso inadequado ou lavagem incorreta do piso por excesso de água, por exemplo.

Já assessoria de imprensa informou em nota encaminhada à imprensa que há alguns dias a autarquia percebeu algumas inconformidades no piso da quadra de esportes. A FEL informou que empresa XLam do Brasil Madeiras LTDA, responsável pelo fornecimento e instalação do piso, foi notificada e tem 10 dias para promover a substituição do item e seus componentes.





O documento determina que o material deve ser idêntico com as especificações descritas no contrato ou modelo superior ao licitado, novo e sem uso. A notificação também aciona a garantia contratual prevista no contrato em questão.





