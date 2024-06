Dorival Júnior enfrenta seu primeiro desafio à frente da Seleção Brasileira nesta sexta-feira

Anunciado no dia 10 de janeiro deste ano como substituto de Fernando Diniz na seleção brasileira, o técnico Dorival Júnior encara seu primeiro grande desafio no comando do Brasil. Precisa vencer o Paraguai nesta sexta (28), às 22 horas, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, para manter as chances de classificação às oitavas de final da Copa América.





A Colômbia lidera o grupo D com 3 pontos após vencer o Paraguai na estreia. Já o Brasil, apesar da insistência no ataque, ficou no zero a zero com a frágil Costa Rica.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Também nesta sexta, a favorita seleção colombiana enfrenta a Costa Rica, às 19 horas, e pode garantir vaga antecipada com uma vitória.





O ainda incipiente trabalho de Dorival Júnior - comandou a seleção em apenas 5 partidas com duas vitórias e três empates - será colocado à prova no difícil encontro com a seleção paraguaia que sempre faz duelos acirrados com o Brasil.

Publicidade





O calor tem sido um fator de preocupação da comissão técnica brasileira. Os termômetros registraram temperaturas superiores a 40º C. O treinamento de quarta-feira foi retardado por duas horas. A atividade foi realizada no Bettye Wilson.





O atacante Rodrygo, principal nome da seleção contra a Costa Rica, foi poupado do treino. O jogador ficou no hotel fazendo trabalho individualizado de controle de carga.





Para alívio de jogadores e torcida, o jogo desta sexta-feira no Allegiant Stadium, uma das arenas mais modernas dos Estados Unidos, conta com sistema de climatização.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: