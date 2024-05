Duas atletas do Londrina Futsal são convocadas para a Seleção Brasileira sub-20

Duas atletas equipe feminina do Londrina Futsal foram convocadas para a seleção brasileira sub-20 que fará, de 9 a 15 de junho, um período de treinamentos preparatórios para o Sul-Americano da categoria.





A goleira Giovana Souza e a ala Stephanie Busolli, que defendem a camisa alviceleste, compõem a lista de 16 jogadoras convocadas pelo técnico Márcio Coelho para os treinos que serão realizados em Magé (RJ). Já o torneio continental irá ocorrer, de 26 de outubro a 3 de novembro, no Equador.

Com 19 anos de idade, ambas nascidas em 2004, as jogadoras foram chamadas pela primeira vez para a seleção. As atletas estão entre os destaques dos times londrinenses que atualmente disputam a LFF (Liga Feminina de Futsal), maior competição nacional, além do Campeonato Paranaense Série Ouro e o estadual Sub-20.





Giovana, catarinense de Ponte Alta (SC), está no time desde as categorias de base, tendo subido recentemente para a equipe adulta. Por sua vez, Stephanie, gaúcha nascida em Encantado (RS), chegou este ano como reforço importante para a temporada 2024.

A treinadora do Londrina Futsal, Jayne Borim, celebrou a convocação delas para a seleção brasileira sub-20, enaltecendo a qualidade e o comprometimento das atletas.





“Todos nós, da comissão técnica e plantel de aletas, ficamos muito felizes e orgulhosos em termos o time bem representado nessa pré-temporada de treinamentos do Brasil. Elas estão agora entre 16 atletas dessa fase de preparação, sendo que parte delas estará na convocação final para o Sul-americano sub-20. A Giovana já vem conosco há cerca de dois anos, jogou a Taça Brasil e foi campeã paranaense ano passado, vem evoluindo muito bem. E a Stephanie é outra excelente atleta, se destacou chegando aqui na Supercopa de Futsal, chama a atenção e vem nos ajudando muito nas competições atuais”, destacou.

Borim contou que as duas atletas fazem parte tanto da equipe sub-20 quanto do time adulto principal, sendo essa uma filosofia da técnica no projeto do Londrina Futsal.





“Sempre procuro fazer essa transição, aos poucos, mesclando as atletas mais experientes e as mais jovens recém-chegadas da base. E isso vem gerando ótimos frutos, fortalecendo as equipes e elevando o potencial das nossas jogadoras”, relatou.





A goleira Giovana Souza e a ala Stephanie Busolli são novas jogadoras da equipe londrinense a serem convocadas para o Brasil. Em 2023, a ala Bruna, que segue como um dos destaques do time, foi campeã com a seleção no Torneio Internacional de Futsal Feminino de Xanxerê. No ano de 2022, as jogadoras Dany e Fernandinha estiveram no elenco brasileiro que faturou de forma invicta o Sul-Americano sub-20.





“Conseguimos retomar, nos últimos anos, a tradição de termos atletas convocadas para seleções brasileiras, em diferentes categorias. Isso comprova a qualidade do nosso projeto em Londrina e demonstra que o trabalho é muito sério e envolve profissionais muito competentes. Essa representatividade em nível nacional e internacional marca a tradição da nossa equipe”, concluiu.