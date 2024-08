Duda e Ana Patrícia vencem, e Brasil é ouro no vôlei de praia após 8 anos

Duda e Ana Patrícia conquistaram o terceiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024. A dupla brasileira venceu as canadenses Melissa Paredes e Brandie Wilkerson por 2 sets a 1 [26/24, 12/21 e 15/10], nesta sexta-feira (9), na decisão do vôlei de praia feminino e vai subir ao lugar mais alto do pódio.







Duda e Ana Patrícia confirmaram o favoritismo. A dupla brasileira é a atual líder do ranking mundial e venceu todos os cinco jogos anteriores, perdendo apenas um set na caminhada até a final — na semifinal, contra as australianas Mariafe e Clancy.

Duda e Ana Patrícia são apenas a segunda dupla brasileira a conquistar o ouro no vôlei de praia feminino. A primeira equipe a subir ao lugar mais alto do pódio na modalidade foi Jaqueline e Sandra Pires, em Atlanta-1996.





O Brasil voltou a conquistar um ouro no vôlei de praia após oito anos. A última vez havia sido na Rio-2016, com a dupla formada por Alison e Bruno.

