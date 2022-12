Filho do Rei, Edinho foi informado da morte de Pelé durante treino do Londrina

O relógio marcava 16h quando a notícia da confirmação da morte de Pelé chegou ao CT da SM Sports. Neste momento, o técnico Edinho, filho do Rei, comandava o treinamento do Londrina no campo 3 do centro de treinamentos.







O treinamento seguiu por mais 20 minutos até que a notícia fosse dada ao treinador pelo gerente de futebol, Germano Schweger, e o diretor científico, Antônio Carlos Gomes. Neste momento, a pedido do clube, a imprensa já havia deixado o CT. O treinador deixou o gramado e foi para a parte interna do CT e o trabalho teve sequência com os outros membros da comissão técnica. O treinador segue viagem para São Paulo no voo das 20h40.

Publicidade

Publicidade





Antes do treino, Edinho havia concedido entrevista coletiva, mas pediu que o assunto Pelé não fosse abordado pelos jornalistas. Limitou-se a agradecer às inúmeras mensagens que ele e a família vinham recebendo nos últimos dias, após a internação do Rei.





Leia mais: Pelé jogou duas vezes contra o Londrina no VGD

Publicidade





"Eu só queria pedir a compreensão de todos e dizer que não vou responder perguntas sobre o meu pai. Apenas dizer que ele está no colo da família e coberto de amor e assim que eu acabar o expediente de hoje eu retorno para dividir este momento com todos. Agradeço a todos, as mensagens, pensamentos e energia positiva que a família vem recebendo, as mensagens dos amigos e toda esta energia está sendo canalizada para ele", afirmou Edinho.





Sobre o momento delicado que ele e a família enfrentavam com a doença do pai, Edinho falou em serenidade e que o trabalho do dia a dia no LEC lhe dá forças para lidar com a situação. "Estou muito sereno e entendo a natureza das coisas. Claro que é doloroso esta situação para todos nós. Mas tenho que trabalhar e buscar os meus sonhos e enfrentar os meus desafios. É daqui que tiro forças para tudo e para honrar o legado da minha família, que sempre esteve no futebol. Com meu avó, meus tios e claro com o Pelé, o maior de todos. Esta responsabilidade do legado da minha família é que me motiva".





O treinador fez uma postagem nas suas redes sociais onde aparece com a camisa de goleiro do Santos correndo, de mão dada, com o pai. "Vai com Deus, meu Pai", escreveu o técnico Alviceleste.





O Londrina já havia modificado a sua programação de treinos para que Edinho pudesse viajar ainda nesta quinta-feira (29) para São Paulo. O trabalho de sexta-feira (30) havia sido cancelado e todo o departamento de futebol fica liberado após o treino de hoje com a reapresentação marcada para segunda-feira (2). O LEC divulgou uma nota oficial de pesar pelo falecimento de Pelé.