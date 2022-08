Elenco do LEC convida torcedores para confronto contra o CRB nesta terça

O Londrina volta a campo nesta terça-feira (30) para enfrentar o CRB, às 19h, no Estádio do Café, pela 27ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. O Tubarão é o quinto colocado, com 38 pontos, enquanto o time alagoano aparece em oitavo, com 36.





O LEC tenta se aproximar do G4, tem quatro pontos a menos que o Vasco, quarto colocado, e para isso convoca o torcedor para apoiar o time dentro de casa.

