Em busca da 4ª vitória seguida, Londrina Vôlei recebe o Marechal nesta sexta

O Londrina Vôlei terá um compromisso importante nesta sexta-feira (12) pela Série A do Campeonato Paranaense feminino. A equipe enfrenta o Vôlei Marechal, às 15h, na quadra da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil) Londrina. A entrada será gratuita e os portões estarão abertos ao público, que poderá acompanhar de perto o desempenho do time em busca de mais uma vitória na competição.

A equipe vem de três vitórias consecutivas, todas por 3 a 0, sobre Irati e Castro, fora de casa, e pelo mesmo placar, no ginásio do Colégio Londrinense, sobre São José dos Pinhais, chegando à liderança do Estadual.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para aqueles que não puderem comparecer, a partida contará com transmissão ao vivo pelo Instagram oficial do clube, o @londrinavolei.





De olho na Taça Brasil

Publicidade





Com os jogos do Campeonato Paranaense, o Londrina Vôlei segue sua preparação para a disputa da Taça Brasil de Voleibol, que será realizada entre os dias 23 e 25 de setembro, no ginásio Moringão. A equipe, que iniciou os trabalhos em julho, com a apresentação de todo o elenco, e vem de grandes resultados no Estadual, terá pela frente adversários de peso na competição nacional.

Publicidade





Além do time londrinense, participam da Taça Brasil também o SESC Flamengo, o Unilife Maringá e o Gerdau Minas, todos com tradição no cenário do voleibol brasileiro e participantes da Superliga A. O time londrinense está atualmente na Superliga B.





A estreia do Londrina Vôlei está marcada para terça-feira, dia 23, às 21h, contra o Minas. No dia seguinte, quarta-feira (24), a equipe enfrenta o Flamengo, às 18h30, e na quinta-feira (25), encerra a competição diante do Unilife Maringá, também às 18h30. A equipe que somar mais pontos fica com a taça.

Publicidade





Os ingressos são limitados e estão disponíveis para compra no site https://ingressos.ballestero.com.br, podendo ser adquiridos para todos os jogos, nos três dias consecutivos, no valor antecipado de R$ 100 até o próximo dia 22.





“Estou muito animada com a Taça Brasil de Vôlei. Vai ser na nossa cidade, em Londrina, no Moringão, grandes equipes em quadra, e contamos com a nossa torcida. Vamos fazer um show incrível”, disse a ponteira Michele Botzan, de 39 anos, um dos destaques do Londrina Vôlei, nas redes sociais da Taça Brasil.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.