Jogo em Santa Catarina

Em busca de retomada, Londrina enfrenta o Brusque fora de casa

Matheus Camargo - Redação Folha
16 ago 2025 às 10:43

Foto: Rafael Martins/LEC
O Londrina entra em campo neste domingo (17), às 16h30, para enfrentar o Brusque no estádio Augusto Bauer, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Após duas derrotas consecutivas, para Ituano e Náutico, o Tubarão busca a retomada dos bons resultados. Uma vitória fora de casa pode garantir matematicamente a classificação para o quadrangular final. O LEC tem 26 pontos e está na quinta colocação. O Brusque tem 22 pontos e é o sétimo.


Para o duelo, o técnico Roger Silva contará com dois retornos importantes. O volante Lucas Marques está recuperado de um desconforto muscular e será opção, enquanto o artilheiro da Série C, Iago Teles, volta após cumprir suspensão diante do Timbu.

Uma das principais preocupações do LEC é o gramado sintético do Augusto Bauer, que não vive seu melhor momento e tem sido alvo de críticas. O zagueiro Wallace, que defendeu o Brusque nas últimas três temporadas, sabe das dificuldades.


"Vai ser um jogo de muito embate físico. O campo, nesse momento, não está nas melhores condições e o sintético prejudica as duas equipes para praticar um jogo mais vistoso. O professor Roger está definindo qual equipe iniciará e qual estratégia será utilizada. O Brusque é defensivamente sólido, com uma linha de quatro jogadores com quem já atuei. Vamos buscar formas de tirar vantagem e estamos preparados para executar o que precisa ser feito da melhor maneira possível", afirmou o defensor.

