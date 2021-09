Em casa, Londrina perde para o CSA por 2 a 0 e segue na zona do rebaixamento

O fantasma do rebaixamento está assombrando cada vez mais o Londrina. Precisando vencer a qualquer custo para reagir na Série B do Brasileiro, o time perdeu mais uma vez e em pleno estádio do Café. Na tarde deste sábado (18), o LEC foi derrotado pelo CSA por 2 a 0. Os gols saíram no primeiro tempo com Yuri e Iury Catilho. Já são cinco partidas sem saber o que é vitória, sendo três reveses consecutivos na competição.

O Tubarão segue na zona rebaixamento, na 18ª colocação, estacionado nos 21 pontos. O próximo desafio será na terça-feira (21), contra o Náutico, no estádio dos Aflitos.



Mais do mesmo

O Londrina entrou em campo com seis alterações em relação ao time que foi goleado na semana passada. Mesmo com metade da equipe renovada, o LEC não engrenou e mais uma vez mostrou um futebol sofrível, com sucessivas falhas e sem criação. O resultado disso tudo foi visto ao longo dos 90 minutos de partida. No primeiro tempo, o Tubarão assustou primeiro, com uma cabeceada para fora de Júnior Pirambu, mas o ímpeto azul e branco durou pouco.

Na sequência foi o CSA que teve boas oportunidades com Nilson, que mandou na trave, e Marco Túlio, que parou em Dalton. A resposta alviceleste veio com Gabriel Ramos, porém, o goleiro Thiago Rodrigues defendeu. Com facilidade para fazer as jogadas, o clube alagoano chegou ao primeiro gol aos 40 minutos. Castilho cruzou pela esquerda e Yuri mandou para o fundo da rede. Oito minutos depois veio o segundo gol. Ernandes fez cruzamento e Iury Castilho dominou e chutou com categoria, aumentando a vantagem.



Segundo tempo



Com apenas 20 segundos da etapa complementar, Saimon derrubou Iury Castilho na pequena área e o árbitro sinalizou pênalti. Para sorte do Londrina, Marco Túlio bateu mal e chutou para fora. Aos 16 minutos, após cobrança de escanteio, Caprini cabeceou sozinho e a bola passou raspando a trave. No lance seguinte Thiago Rodrigues salvou o CSA ao fazer uma defesa incrível numa cabeceada de Saimon.

O LEC ainda mostrou um pouco mais de efetividade ao longo do segundo tempo, mas nada que mudasse o resultado negativo. Já o CSA foi diminuindo a intensidade e mesmo assim esteve perto do terceiro gol. Aos 31 minutos, Dellatorre ficou cara a cara com Dalton, no entanto, desperdiçou chutando fraco. No finalzinho o Londrina ainda teve uma chance para descontar com Luiz Henrique, que mandou perto do gol. Mais uma derrota para a tristeza do torcedor.



Apoio



Antes do duelo, o CSA fez uma homenagem a Celsinho em razão dos recentes casos de racismo que o jogador londrinense foi vítima. O goleiro Thiago Rodrigues entregou uma camisa do Azulão e uma carta de apoio ao meia.



Ficha técnica