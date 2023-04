Em confronto com a Chapecoense, LEC tenta igualar bom início na Série B de 2019

O Londrina enfrenta a Chapecoense no domingo (23) e tenta igualar um feito inédito desde que voltou a série B do Brasileiro em 2016: vencer nas duas primeiras rodadas da competição.





Desde que retornou a segunda divisão, o Alviceleste disputou seis edições de série B - em 2020 jogou a série C - e a única vez que ganhou nas duas primeiras rodadas foi em 2019, justamente o ano em que foi rebaixado.

Publicidade

Publicidade





Em 2019, o Londrina teve um início de competição muito bom e figurou por várias rodadas no G4. Ganhou na estreia do CRB, em Maceió, por 2 a 1, e no jogo seguinte atuou no estádio do Café e venceu o Brasil (RS), por 1 a 0.





Naquele ano, a competição foi paralisada após a oitava rodada, em razão da disputa da Copa América. No retorno, o Londrina, que estava no G4, negociou vários jogadores e o time despencou na tabela e terminou a competição em 17ª, sendo rebaixado para a série C.

Publicidade





Nas outras cinco edições da série B, o LEC jamais venceu os dois primeiros jogos. Em 2016, foram uma derrota e um empate, assim como em 2017. Em 2018, ganhou a primeira e perdeu a segunda, assim com em 2022. Em 2021, ano em que voltou a série B, conseguiu um empate e sofreu uma derrota.





Nesta edição do Brasileiro, o Tubarão começou bem ao vencer o ABC, no estádio do Café, por 1 a 0, na estreia. E pode igualar o feito de 2019 no domingo diante da Chapecoense, às 15h30, na Arena Condá. O time catarinense perdeu na primeira rodada para o Mirassol por 1 a 0 fora de casa.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA