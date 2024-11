Em final antecipada, Palmeiras e Botafogo jogam no Allianz Parque nesta terça-feira

Em um confronto com ares de decisão, Palmeiras e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (26) em um duelo direto pelo título do Campeonato Brasileiro. O jogo, antecipado da 36ª rodada, começa às 21h30, no Allianz Parque.





Faltando três jogos para terminar a competição, os rivais chegam em igualdade de condições e o vencedor dará um passo fundamental para ser campeão. Os dois times somam 70 pontos e a vantagem passou para o lado alviverde, que tem uma vitória a mais - 21 a 20.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Palmeiras assumiu a liderança ao zerar a diferença que era de quatro pontos há duas rodadas. O Verdão venceu Bahia e Atlético Goianiense, enquanto o Botafogo só empatou com Atlético Mineiro e Vitória. Nos últimos três jogos, o Palmeiras somou nove pontos e o Botafogo, três.





Além da queda de rendimento, o Botafogo se vê em uma semana decisiva, já que decidirá a Libertadores da América no sábado (30), diante do Atlético-MG, em Buenos Aires, em busca de um título inédito. Apesar das duas decisões, o técnico Artur Jorge deve escalar força máxima no confronto contra o Palmeiras.

Publicidade





O Alviverde aposta no retrospecto dentro de casa, onde sofreu apenas uma derrota no Allianz Parque neste Brasileiro. Foram sete jogos entre Palmeiras e Botafogo no estádio palmeirense, com quatro vitórias do Palmeiras, dois empates e uma derrota.





O técnico Abel Ferreira deve promover apenas uma alteração em relação ao time que ganhou no sábado por 1 a 0, em Goiânia. O zagueiro Murilo, que ficou de fora com dores musculares, voltou a treinar normalmente no domingo e deve ganhar a vaga de Vitor Reis. A esperança palmeirense fica mais uma vez na dupla Raphael Veiga e Estevão, que tem sido decisiva nesta reta final de temporada.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: