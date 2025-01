Em jogo de duas viradas, Londrina EC perde em casa do Maringá

Um time apagado que até deu sinais de reação, mas foi dominado pelo adversário. Esse foi o Londrina que os 3.221 torcedores que foram ao Estádio do Café neste sábado (18) encontraram, na derrota por 3 a 2 para o Maringá FC. O resultado derrubou uma invencibilidade de quase dez anos, já que a última derrota para o time da Cidade Canção havia sido em 2015, na ida das quartas de final do Paranaense.





O Tubarão teve um início de jogo ruim, dando espaço para o Dogão e sofrendo o gol aos 4 minutos. Com uma primeira metade de jogo apagada, o LEC ainda ganhou de presente um pênalti aos 42, convertido por Iago Telles.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Logo no início do segundo tempo, o Londrina virou com Telles, mas foi só. Pouco a pouco o Dogão ganhou corpo - resultado do trabalho do técnico Jorge Castilho, que foi cirúrgico em suas mexidas - e empatou com Vitinho, em um bonito chute de fora da área, e virou com Moraes, que ganhou da defesa alviceleste.





Com o resultado, o Londrina segue com 4 pontos e fica em quinto lugar, mas pode despencar ainda mais com os jogos deste domingo (19).

Publicidade





O Tubarão volta a campo na próxima quarta-feira (22), para enfrentar o líder Cianorte, às 20h, fora de casa. O Dogão pega o Coritiba, também na quarta, em Maringá.





Publicidade

JOGO PARA ESQUECER





O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Dogão, que foi para cima. Com 4 minutos, o volante Rodrigo Santos arriscou um chute de fora de área e obrigou o goleiro Luiz Daniel a fazer uma boa defesa. No lance seguinte, em cobrança de lateral, Cristovam jogou a bola na área, Zé Vitor desviou, Maranhão ajeitou e Rodrigo Santos, livre, mandou para o fundo do gol.

Publicidade





O Tubarão ficou nervoso com a desvantagem no placar e pouco criou na partida. Como a bola parecia queimar no pé dos jogadores, as ligações diretas se tornaram mais frequentes - a maioria, sem resultado nenhum.





O destaque do time da Cidade Canção no primeiro tempo foi Negueba, que infernizou a defesa do Londrina. Aos 18, ele sofreu falta na entrada da área e, na cobrança, parou no goleiro do LEC, que fez boa defesa.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: