Em jogo marcado por confusão, City London vira sobre a Lusinha na 3ª divisão do paranaense

A 5ª rodada do Campeonato Paranaense da 3ª Divisão de 2025 ficou marcada por confusão no estádio José Garbelini, em Cambé. No domingo (28), o City London venceu a Portuguesa Londrinense por 2 a 1, mas a partida terminou em briga generalizada entre jogadores, comissões técnicas e torcedores.

A Portuguesa abriu o placar no primeiro tempo, com Adriano, aos 42 minutos. Logo no início da etapa final, Patrick empatou para o City London, e Jean Camargo virou nos acréscimos, definindo a vitória por 2 a 1.

O jogo teve clima tenso, com oito cartões amarelos e várias expulsões. Pela Portuguesa, Adriano, Alan, Jean Filder e Lucas Marucas receberam vermelho, assim como membros da comissão técnica. Do lado do City London, Thiaguinho e Danilo foram expulsos. A súmula relata que, após o apito final, atletas das duas equipes trocaram agressões físicas, inclusive com socos e chutes.





Na súmula, a arbitragem destacou que a Polícia Militar deixou o estádio durante a partida. Apenas dois seguranças particulares estavam posicionados nos portões, o que não impediu invasão de torcedores no fim do jogo. Houve também registro de brigas fora de campo, exigindo a intervenção de terceiros.

Com a vitória, o City London chegou a seis pontos no grupo B, mesma pontuação do Grêmio Maringá, que ocupa a vice-liderança, mas já disputou cinco jogos, contra quatro da equipe londrinense. O líder da chave é o Cambé, com oito pontos em quatro partidas. A Lusinha aparece na lanterna, somando apenas dois pontos.





No grupo A, o Samas é o primeiro colocado com sete pontos, seguido pelo Prudentópolis, que tem seis. Já no Grupo C, o União Beltrão lidera com sete, enquanto o Sport Campo Mourão vem logo atrás, com seis.

Além dos dois primeiros de cada grupo, os dois melhores terceiros colocados também garantem vaga no mata-mata. No momento, essas posições estão com o Araucária e o próprio City London.





