Em nona edição, Copa Londrina de Jiu-Jitsu reúne lutadores de todas as idades neste domingo

O Ginásio de Esportes Moringão será o palco, neste domingo (17), da 9a Copa Londrina de Jiu-Jitsu. O evento vai reunir lutadores de todas as idades, a partir dos 4 anos, para as competições que serão realizadas durante todo o dia, com início às 9h. No total, o torneio inclui 17 categorias. Os participantes podem se inscrever até as 23h59 desta quinta-feira (14) através do formulário on-line. A inscrição pode ser realizada nas modalidades individual ou por equipe. Os preços das inscrições variam de R$ 100 a R$ 130.





A organização da 9a Copa Londrina de Jiu-Jitsu é da Academia Armis Training, em parceria com a Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Conforme o organizador Daniel Macedo Reis, desde o início do evento, o número de participantes vem aumentando a cada ano. Na primeira edição, foram aproximadamente 300 atletas. Agora, a expectativa é que este número seja superior a 500 lutadores.

O jiu-jitsu é uma arte marcial milenar de origem japonesa. Reis relata que, nos últimos anos, houve um aumento exponencial de praticantes da modalidade em Londrina, sobretudo após o período da pandemia de Covid-19. De acordo com ele, muito desse aumento se deve ao interesse de crianças que querem entrar no esporte. “Muitas crianças começaram a treinar, por conta da divulgação e também dos casos de bullying”, explica.





A Copa recebe lutadores de toda a região de Londrina e de vários outros pontos do estado, como Maringá e Paranavaí. Também conta com a participação frequente de atletas do interior de São Paulo, muitas vezes organizados em equipes.





Reis também destaca a importância da prática esportiva e, em específico, do Jiu-Jitsu, para a saúde e o bem-estar. Segundo ele, o processo de evolução no esporte, muitas vezes, é um processo natural, que deriva da adaptação e identificação pessoal com a modalidade. “Todo aluno, quando começa, quer melhorar a saúde, a defesa pessoal e o condicionamento físico. Mas, quando começa a treinar mais e obter bons resultados, surge a vontade de participar de competições”, esclarece.