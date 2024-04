Em reta final de negociação com a Squadra, Londrina EC recebe nova proposta por SAF

Nos trâmites finais para a negociação da sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol) com a Squadra Sports, o Londrina recebeu uma nova proposta interessada em comprar as ações da nova empresa. A oferta da ELF Marketing Eireli chegou ao Conselho de Representantes do clube esta semana.







O fundo financeiro de investimentos de São Paulo, inscrito na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, tem interesse no LEC desde 2021 e teve uma reunião oficial com representantes do clube em dezembro do ano passado. No entanto, a negociação não avançou já que o LEC já havia aberto conversas com a Squadra .

O grupo voltou a ser procurado agora pelo ex-presidente Iran Campos, atual conselheiro do LEC, e garantiu que as mesmas bases apresentadas em 2023 estão mantidas. A proposta é de investimento de até R$ 176 milhões em 10 anos para comprar 80% das ações da SAF. O grupo promete aportar R$ 10 milhões ainda em 2024 para a disputa da Série C e também comprar em definitivo o CT da SM Sports .





"O cenário atual do Londrina é diferente daquele que nos foi apresentado no ano passado. O caixa do clube foi liquidado e precisa de investimento para ontem, não para hoje para arcar com suas obrigações e lutar pelo acesso", afirmou o CEO do grupo de investimentos, Fernando Almeida, em entrevista à Rádio Paiquerê 91,7.





Almeida comandou a reunião, ao lado de outros investidores do grupo, em dezembro e que teve a participação do vice-presidente Felipe Prochet, do presidente do Conselho de Representantes, Denilson de Paula, Paulo Assis, na época contratado pelo LEC para prospectar interessados na SAF e hoje CEO da Squadra Sports, e Luiz Kriwat, atual executivo de futebol do LEC.





