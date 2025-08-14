Pesquisar

Histórico equilibrado

Em Santa Catarina, Londrina volta a enfrentar Brusque após três anos

Matheus Camargo - Redação Folha
14 ago 2025 às 09:09

Foto: Rafael Martins/LEC
O Londrina entra em campo no domingo (17) para encarar um adversário com quem tem um histórico equilibrado. Ao todo, foram sete confrontos contra o Brusque, com três vitórias do Tubarão, dois empates e duas derrotas. Nada de amplo domínio, mas uma leve vantagem alviceleste.


Quatro desses jogos foram disputados em Santa Catarina e o equilíbrio se manteve: uma vitória para cada lado e dois empates. No último encontro, válido pela Série B de 2022, o LEC venceu no estádio Augusto Bauer por 1 a 0, com gol de Douglas Coutinho.

Sintético ainda é desafio


No gramado sintético do Augusto Bauer, o Londrina tem um tabu a quebrar. Em 2025, já disputou duas partidas em gramados não naturais, ambas pelo Campeonato Paranaense, e não venceu nenhuma, mesmo contra adversários que estavam na parte de baixo da tabela.

LEC jogo do lec londrina esporte clube
