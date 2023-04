Em semana de reta final, LEC faz treino aberto e confirma Feijão no elenco

Quase 50 dias depois de ter entrado em campo pela última vez, ainda pela primeira fase do recém-encerrado Campeonato Paranaense, o Londrina começa nesta semana a reta final de preparação para retornar aos gramados e encarar o ABC, na estreia da Série B do Brasileirão.





O duelo contra a equipe do Rio Grande Norte vai ser no domingo (16), às 20h30, no Estádio do Café.

Além dos trabalhos regulares no CT da SM Sports, o Alviceleste tem tentado motivar mais torcedores de Londrina e região a acompanhar a árdua jornada pela segunda divisão.





A iniciativa mais recente ocorreu na manhã último sábado (8), em Cambé, no Estádio José Garbelini, onde o LEC promoveu um treino aberto aos fãs do Tubarão da cidade vizinha.

DUTRA SOFRE TORÇÃO





A atividade foi dividida em dois tempos de 30 minutos. Além de acompanhar de perto a movimentação dos atletas comandados pelo técnico Alexandre Gallo, o público cambeense também presenciou um susto.





Júnior Dutra, uma das principais apostas do Londrina para a temporada, sofreu uma torção de tornozelo. Segundo a Paiquerê 91,7, no entanto, exames realizados logo em seguida no ex-jogador do Corinthians tranquilizaram a comissão técnica e o centroavante está confirmado para a partida de domingo.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: