Em último teste antes da Copa América, Brasil enfrenta os Estados Unidos

Depois de vencer o México no último sábado, a seleção brasileira entra em campo nesta quarta-feira (12) para o seu último amistoso antes do início da Copa América. O Brasil enfrenta os Estados Unidos, às 20h (horário de Brasília), no estádio Camping World, em Orlando, na Flórida.







Diferente da vitória por 3 a 2 sobre os mexicanos, quando poupou os principais jogadores e mandou a campo um time reserva, o técnico Dorival Júnior vai escalar força máxima para o teste desta quarta. Nomes como Marquinhos, Lucas Paquetá, Rodrygo e Vini Jr. estarão em campo.

No último treinamento, durante os minutos iniciais abertos à imprensa, Dorival Jr deu pistas do time que vai enfrentar os Estados Unidos sem o centroavante Endrick.





O técnico dividiu a equipe e montou quartetos para pressionar a bola em espaço reduzido. Quando o grupo retomava a bola, precisava marcar em um dos quatro golzinhos nos cantos.

Dois dos quartetos deram indícios da linha de ataque e defesa. Um deles tinha Danilo, Beraldo, Marquinhos e Wendell, enquanto o outro mostrava Lucas Paquetá, Raphinha, Rodrygo e Vini Jr.





O terceiro quarteto foi formado pelos titulares restantes do meio-campo, Bruno Guimarães e João Gomes, ao lado de Pepê e Endrick. Dez titulares no jogo contra o México fizeram a vez da equipe que tentava manter a posse de bola enquanto os quartetos pressionavam para tomar.





No gol, Bento ganhará nova oportunidade e Alisson, que jogou contra o México, ficará no banco.







