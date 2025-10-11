Em vantagem, Londrina joga pelo acesso à Série B contra o São Bernardo

O Londrina faz o jogo do ano neste sábado (11), quando enfrenta o São Bernardo, às 17h, no estádio VGS (Vitorino Gonçalves Dias), pela última rodada do grupo B do quadrangular do acesso da Série C. O time alviceleste chega à rodada decisiva na liderança, com nove pontos no grupo B, seguido pelo Bernô e pelo Floresta, ambos com seis, e pelo Caxias, com três.





O Tubarão depende apenas de si para garantir o retorno à Série B e só fica fora em caso de uma combinação negativa: derrota por dois ou mais gols de diferença no VGD e vitória do Floresta sobre o Caxias, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Mesmo com a vaga bem encaminhada, o discurso durante a semana foi de cautela e foco total. A meta é confirmar o acesso após duas temporadas longe da Série B e, de quebra, assegurar um lugar na final da competição.

“Já tivemos a oportunidade de jogar contra o São Bernardo duas vezes nesta temporada e sabemos da qualidade da equipe deles. Eles vão vir para cá para tentar a vitória, e esperamos um jogo muito difícil, duro, em que vamos precisar duelar bastante e ser corajosos para vencer. É simples: já os enfrentamos e sabemos da dificuldade que vai ser. Estamos todos nos preparando para guerrear”, afirmou o volante Alison.





Velhos conhecidos

As duas equipes se enfrentaram duas vezes em 2025, ambas no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, e empataram: 0 a 0 na primeira fase e 2 a 2 no quadrangular. Caso o resultado se repita, o Londrina estará garantido na Série B e também na final da Série C. O Bernô, por sua vez, também pode conquistar o acesso, desde que o Floresta não vença o Caxias.

