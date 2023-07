Emprestado pelo Vasco, volante é o novo reforço do Londrina

O Londrina apresentou nesta sexta-feira (21) o volante Rodrigo como mais um reforço para a Série B. O jogador, de 22 anos, chega por empréstimo do Vasco até o fim do Brasileiro e já participou do treinamento na tarde de hoje no CT da SM Sports.

Rodrigo participou de 20 jogos pelo Vasco no ano, sendo 14 como titular, e mostrou muita vontade para defender o Tubarão em sua primeira entrevista coletiva. "Costumo dizer que as oportunidade não passam duas vezes. Chego ao Londrina hoje encarando como a oportunidade da minha vida. Entendo o momento do clube, que não é legal, mas tenho certeza de que ninguém que está aqui está satisfeito com isso. Sou um cara que trabalha muito no dia a dia e espero ajudar o time a sair desta situação", frisou o novo reforço alviceleste.





O volante chega para disputar posição em um setor onde o LEC já conta com João Paulo, Moisés, Natham, Vitão e Pedro Cacho. "A mensagem que posso deixar para a torcida é que sou um jogador que vai em todas as bolas como se fosse a última e que vou defender as cores do Londrina como se fosse a vida. A minha preferência é jogar como primeiro volante, mas posso também fazer a função de segundo volante e lateral-direito", afirmou o jogador, que fez sua última partida pelo Vasco há dois meses.





O Londrina tenta regularizar o contrato do novo reforço ainda nesta sexta-feira para que ele tenha condições de atuar contra o Botafogo-SP, na segunda-feira (24), às 19h, no estádio do Café, no fechamento do primeiro turno da série B.