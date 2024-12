Encabeçada pelo Londrina EC, plataforma da Squadra chega a cinco clubes

A Squadra Sports segue ampliando o número de clubes a integrar o seu projeto esportivo, que é encabeçado pelo Londrina. Denominada primeira plataforma multiclubes do futebol brasileiro, a empresa gerencia agora também o Conquista Futebol Clube (BA).







Após comprar 90% das ações da SAF do LEC, a empresa, criada por Guilherme Bellintani, inspirada no projeto do grupo City, que controla o Manchester City e o Bahia, entre outros times, adquiriu 85% da SAF do Linense, e passou a administrar o departamento de futebol do Ypiranga (BA), do VF4 (PB) e recentemente do Conquista, da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia.







"Há uma subdivisão de investimentos e direcionamento dentro da plataforma. Londrina e Linense na cabeça da pirâmide, com equipes profissionais, enquanto os outros três voltados mais o trabalho de base", frisou o diretor técnico da Squadra Sports, Dado Cavalcanti.

O LEC atualmente conta com a equipe principal, sub-20, sub-17, além da Londrina Academy, a escolinha do clube. Em 2025, a promessa é que o Londrina contará também com o time sub-15.





"O nosso trabalho dentro do projeto é para que haja um trânsito normal de jogadores entre os clubes da plataforma, de acordo com a necessidade de cada um. Com Londrina e Linense recebendo os maiores investimentos e nos demais endereçados ao trabalho de revelação, de busca de talentos", afirmou Cavalcanti.

O executivo de futebol do LEC, Lucas Magalhães, fez questão de ressaltar que o Londrina continua sendo o principal clube dentro da Squadra Sports e, consequentemente, o que mais receberá investimentos.





"Quanto à questão de hierarquia dentro da plataforma, o torcedor pode ficar tranquilo que o Londrina é o principal clube da Squadra. Isso, inclusive, está no contrato de acionistas da SAF. Então, por força de contrato, por obrigação e por vontade nossa também, o LEC é o principal clube e vai continuar sendo", ressaltou o dirigente.





No ano que vem, o Londrina disputará o Campeonato Paranaense e a Série C.Já o Linense, não tem calendário nacional e jogará a Série A2 do Campeonato Paulista.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: