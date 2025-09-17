Equipe Londrina Kickboxing/FEL disputa Copa Brasil em Cambé

A equipe Londrina Kickboxing/FEL/Raro vai disputar a Copa Brasil, maior competição de kickboxing do país no segundo semestre, que será realizada entre esta quinta-feira (18) e domingo (21) em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Esta será a primeira vez que a cidade vizinha sedia o evento, organizado pela Delegacia do Paraná em parceria com a Prefeitura de Cambé e com apoio do governo do Estado.





A Copa Brasil contará com cerca de 1.500 atletas inscritos, representando 22 estados brasileiros. A competição soma pontos para o ranking nacional da modalidade.

O time londrinense participará com 23 inscrições em diferentes categorias e contará com força máxima. Vão representar a equipe os atletas:

Guilherme Belarmino – Kick Light -84kg (faixa vermelha)

Luiz Fernando Bertoli – Kick Light +94kg e Light +94kg (faixa vermelha)

Gustavo Lino Limão – Kick Light -94kg e Light -94kg (colorida)

Kaio Matheus Ribeiro da Silva – K1 Rules -81kg (colorida)

Ana Carolina de França – Kick Light -50kg e Light -50kg (colorida)

Isaac Fernando Mario Correia – -74kg (faixa preta)

João Victor Nunes Viana – Kick Light Sub-15 -42kg e Light Contato Sub-15 -42kg (colorida)

Harison Charles Lourenço – Kick Light Master -84kg

Hendryo Henrique da Silva Santos – Low Kick -75kg (colorida)

Lucas Serafim da Silva – K1 Rules -81kg (colorida)

Brayan Natan Bernardino de Oliveira – Low Kick -81kg (colorida)

Alexandre Benatto Cadan – Low Kick -86kg (colorida)

Fabrício Henrique de Lima – Kick Light Sub-17 -63kg (colorida)

Ana Clara Galdino Coutinho – Kick Light Sub-15 -50kg (colorida)

Mateus Soares de Godoi – Kick Light +94kg e Light +94kg (colorida)

Eduardo Henrique Dias de Camargo – Kick Light +94kg e Light +94kg (colorida)

Luis Aurélio Gebeluca – Kick Light -67kg





Além da Copa Brasil, Cambé também sediará o Universitário de Kickboxing, regulamentado pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). A equipe londrinense terá dois representantes na disputa: Luis Aurélio Gebeluca (Kick Light -67kg) e Hendryo Henrique da Silva Santos (Low Kick -77kg).

A equipe conta com a supervisão dos técnicos Adan Luiz Paviani, Glauco Campi, Renê Richter, Guilherme Belarmino e Isaac Mario Correia.





O grupo destacou apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes (FEL) e do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), além de patrocinadores e alunos que colaboram com a preparação.





Fora da Copa Brasil, o atleta Guilherme Belarmino também representará o país no Campeonato Sul-Americano, que será disputado em Cusco, no Peru, entre os dias 22 e 26 de outubro. Já a equipe londrinense terá compromissos simultâneos no Paraná Combate, em Maringá, na mesma data.





