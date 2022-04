Equipe londrinense de handebol volta a participar de competições no Paraná

A equipe masculina de handebol de Londrina voltou a participar de competições depois de dois anos sem disputar o Campeonato Paranaense Adulto. O grupo está sob nova gestão e comissão técnica e vem superando as expectativas. No último fim de semana, o time participou das partidas da 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Handebol Adulto – Chave Prata e Chave Bronze.

O campeonato aconteceu no Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa, Mário Oncken e no Parque Alphaville, em Umuarama. A equipe de Londrina estreou com goleada no sábado (23), quando jogou contra o Telêmaco Borba, e aproveitou as oportunidades para balançar a rede 49 vezes contra as 24 dos adversários. Com isso, o time somou os primeiros pontos no campeonato. No domingo (24), o grupo de Londrina manteve a diferença de mais de 20 pontos em relação ao time adversário e fechou um placar com 39 a 18, na partida do Londrina contra o Umuarama.



“A nossa equipe estreou com goleada no Campeonato Paranaense de Handebol Adulto, com dois jogos e duas vitórias”, comemorou o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Oguido.





O time masculino de handebol é comando pelo técnico, Rodolfo Rodrigues de Moraes, conhecido como Cyborg, e pelo auxiliar técnico, Leandro Vinícius Floriano. Também fazem parte do grupo o preparador físico Miguel Lobo, o fisioterapeuta Nelson Shirabe, o nutricionista Vinícius Gobbo, o presidente do time Eduardo Fachineli e o supervisor Airton Martinhago.