Equipes londrinenses são campeãs da Fase Macrorregional dos Jogos da Juventude do Paraná

A fase Macrorregional da 37ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) chegou ao fim neste domingo (17), definindo os finalistas da competição nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia.





Voltados a jovens de 14 a 17 anos, matriculados em instituições de ensino públicas e particulares do Paraná, os Jojups visam promover a prática esportiva ainda durante o período escolar e incentivar o desenvolvimento físico, social e emocional dos estudantes.

A fase Macrorregional contou com 3.937 participantes, representando 125 municípios, distribuídos em quatro sedes: Irati (Macro 1), com 32 municípios e 1.033 participantes; Ivaiporã (Macro 2), com 25 municípios e 940 participantes; Nova Esperança (Macro 3), com 39 municípios e 1.019 participantes; e Planalto (Macro 4), com 30 municípios e 945 participantes.





Nos Jojups, a presença das divisões Ouro e Prata garante um formato de disputa mais equilibrado e competitivo. A Divisão Ouro reúne o nível mais alto da competição, composta pelas equipes que alcançaram os melhores resultados nas etapas anteriores. Já a Divisão Prata, além de proporcionar confrontos entre times de nível semelhante, funciona como um degrau de acesso, permitindo que as equipes em destaque conquistem a vaga para a Divisão Ouro.

O Londrina Vôlei, o Londrina Futsal Feminino, o Londrina Handebol, a APVE Londrina Basketball e a AAL Vôlei de Praia são alguns dos projetos patrocinados pela Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).





Basquete

No basquete, a APVE Londrina Basketball representou a cidade. O sub-17 masculino superou as equipes de Pitanga (64 a 31), Santo Antônio da Platina (66 a 43) e Ivaiporã (79 a 45), garantindo o título da chave ouro e a presença na etapa estadual. Por sua vez, a equipe sub-17 feminina venceu duas vezes o time de Marilândia do Sul e sagrou-se campeã da chave ouro, também garantindo presença na próxima fase.





Futsal

A equipe feminina sub-17 do Londrina Futsal não garantiu vaga na chave ouro da próxima fase, ficando em 4° lugar na classificação geral, após perder para Manoel Ribas por 3 a 1.

Handebol





O Londrina Handebol Feminino foi o representante da cidade, por meio da equipe sub-17. As londrinenses foram superadas pela equipe de Uraí pelo placar de 18 a 15 e, no segundo jogo, ganharam de Jardim Alegre (16 a 11), garantindo a vaga na fase estadual e a presença na chave ouro. Já o sub-17 masculino garantiu o título após vencer Kaloré (23 a 9).

O treinador do Londrina Handebol Feminino, Vinicius Garcia, falou sobre a emoção ao conquistar o título e frisou o nível de dificuldade enfrentado. “É uma competição onde detalhes importam muito, por isso conversamos sobre nossos erros e sobre o que faríamos para conseguir a classificação. No sábado, estudamos a equipe de Jardim Alegre, o regulamento e fizemos as contas do que precisávamos para classificar. Uma vitória por até 4 gols nos colocaria na chave prata do Estadual, porém, precisávamos de pelo menos 5 gols para classificarmos para a ouro. As meninas entenderam o que era necessário fazer, aplicaram-se muito defensivamente e tiveram maturidade para abrir e segurar a vantagem exata que precisávamos. Foi uma mistura de alegria com alívio, pois sabemos o potencial do time”, disse.





Garcia ainda destacou os objetivos da equipe na próxima fase. “Temos uma equipe com grande potencial de crescimento e que pode bater de frente com as outras, porém, precisaremos melhorar até lá. As atletas e comissão técnica tem ciência disso e esperamos conseguir uma classificação para a semifinal dos Jogos da Juventude”, acrescentou.

Vôlei de Praia





Os times da AAL Vôlei de Praia representaram a cidade. O sub-17 feminino avançou para a fase estadual após vencer a equipe de Siqueira Campos no jogo final por 2 sets a 0. Já o sub-17 masculino garantiu o título batendo Jacarezinho (2 a 0).





Vôlei





O time do Londrina Vôlei sub-17 feminino avançou para a etapa estadual do Jojups após vencer as equipes de Andirá (2 a 0), Ivaiporã (2 a 0) e Pitanga (2 a 0). Já o sub-17 masculino do Voleibol XXI de Outubro, garantiu o título após superar as equipes de Jacarezinho (2 a 1), Ivaiporã (2 a 0) e Pitanga (2 a 0), garantindo o título e a vaga na próxima fase.





O gestor e responsável técnico do projeto Voleibol XXI de Outubro, Matheus Elias, destacou o alto nível encontrado na competição. “Não éramos os favoritos. Em 2025, Jacarezinho e Ivaiporã estão com estruturas excelentes, atletas de fora, inclusive de outros estados e de seleções estaduais. Nos campeonatos estaduais, ambas as equipes estão entre os melhores nas divisões que estão disputando, portanto o nível era altíssimo”, frisou.





Elias ainda comentou sobre o tempo de preparação e os pontos que devem ser melhorados até a fase estadual do Jojups. “Precisamos errar ainda menos e melhorar o sistema defensivo. Os jogos do estado ocorrem em melhor de 3 sets e a forma de jogar é diferente. Precisamos forçar os erros dos adversários e errar o mínimo possível, não é um jogo de riscos. Acredito que estamos no caminho, mas ainda podemos evoluir na defesa e nos contra ataques”, destacou.





Mais informações





Para consultar boletins, grupamentos, programações, resultados das modalidades coletivas e individuais, súmulas e classificações basta acessar os documentos oficiais dos jogos ou baixar o aplicativo oficial da Paraná Esporte, disponível na Apple Store ou Play Store.





