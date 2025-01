Especialistas mostram preocupação após pré-temporada do Londrina EC

O Londrina tem gerado preocupação nos torcedores a poucos dias da estreia no Campeonato Paranaense, que será no domingo (12), contra o Coritiba, no Couto Pereira. Isso porque, segundo especialistas ouvidos pela FOLHA, a pré-temporada realizada pelo clube foi uma “decepção”.





“Enfrentar Maringá, Cascavel e Cianorte são três testes excelentes para uma preparação de início de temporada. Mas a avaliação que faço do Londrina no torneio é que foi um fiasco, porque talvez tenha faltado um planejamento de fato. Tinha que ter montado um time. O Campeonato Brasileiro da Série C acabou há 90 dias. Se viu que não dava para ficar com algumas peças por questão dos custos, tinha que ter montado um time mais modesto antes”, opinou Ademir Lobbo, setorista do LEC na Jovem Pan News.

“O Londrina vai começar o campeonato com um elenco recheado de dificuldades, ainda em montagem, não tem tudo aquilo de qualidade, entrosamento, conjunto. Esse time tinha que ter sido montado antes. Está trocando pneu com o carro em movimento. Confesso que fico preocupado. Tenho medo de uma campanha pior que a de 2024”, seguiu o jornalista.





A demora na ida ao mercado em busca de reforços e a disputa do Torneio Paraná de Verão com um time recheado de jovens atletas do sub-20 aumentou a apreensão dos torcedores e dos analistas.

Durante a disputa amistosa, o único reforço que atuou logo na estreia, na vitória por 2 a 0 sobre o Maringá, no dia 13 de dezembro, foi Marco Antônio, zagueiro e volante contratado junto ao Vitória. Contra o Cianorte, no dia 22 de dezembro, na derrota por 2 a 1, estrearam o goleiro Luiz Daniel, o zagueiro Yago Lincoln e o volante Lucas Marques.





Na derrota por 2 a 1 para o Cascavel, última partida do Torneio Paraná de Verão, estiveram em campo três novos reforços: o goleiro Lucão, o zagueiro Wallace e o volante Marcelo Paredes. Ainda não entraram em campo os já anunciados Breno e Alison, volantes, João Vitor, lateral-direito, e Robson Duarte, atacante. No total, foram anunciados 11 reforços para a temporada.





“Esperava muito mais da pré-temporada do Londrina e da Squadra Sports. Neste ‘ano um’, chamado pelo Guilherme Bellintani (dono da SAF do Londrina), a cara é de “ano zero” ainda. Nós sabíamos das dificuldades em torno da falta de estrutura. Talvez, a Squadra esteja concentrando seus investimentos para o Londrina ter uma casa, mas não esperava que a Squadra pudesse deixar o técnico Claudinei Oliveira na mão. Se ele soubesse que as coisas começariam assim, talvez não tivesse aceitado permanecer. Esse descontentamento foi muito claro nas entrelinhas após o jogo diante do Cascavel”, destacou Valmir Martins, comentarista da Clube FM.





