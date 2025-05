Estádios com gramados fora do padrão deverão ser vetados em 2026, afirma presidente da FPF

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) promete mais rigor em relação aos estádios para a edição de 2026 do Estadual. Em entrevista à rádio Paiquerê 91,7, Hélio Cury Filho, presidente da entidade, revelou que um novo caderno de encargos foi entregue aos clubes em dezembro e mostra mais rigor quanto às exigências para que um padrão de qualidade seja mantido a partir do próximo ano.





Segundo ele, aspectos centrais como boa qualidade do gramado e iluminação nos estádios terão que ser atendidos para a próxima temporada.

“Estamos com uma consultoria contratada para rever todos os gramados dos estádios do Paraná, da primeira e da segunda divisão de profissionais. Além disso, está sendo feito um trabalho de consultoria sobre a iluminação dos estádios. Tínhamos um caderno de encargos antigo e fizemos uma atualização desse documento com os requisitos mínimos. Publicamos em dezembro como uma forma de mostrar aos clubes quais serão as adequações necessárias para futuras cobranças. A partir de 2026, seremos muito rigorosos, pois não poderíamos entregar o documento em dezembro e já exigir o cumprimento no início de janeiro”, explicou o mandatário da FPF.





Foram muitas reclamações especialmente sobre as condições dos gramados sintéticos do estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, onde o São Joseense manda seus jogos, e sobre o estádio Atílio Gionedis, em Campo Largo, onde o Andraus mandou um jogo, contra o Cianorte.





